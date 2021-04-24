台中市7歲的黃姓男童，於校外道館學習柔道不到2周的時間，就因教練及高年級學童施予側摔至少27次，造成腦部重創。黃父說，是兒子主動說想學柔道的，童顏童語喊著，「長大可以保護爸爸、媽媽還有哥哥」，盼望各界集氣，祝福男童病情能出現奇蹟。

據了解，黃姓男童受傷原因指向在道館中學習柔道時，遭到教練施予過重的側摔訓練，男童家屬拿出側拍的練習影片，透過影片中可以見到，黃童腳步不穩，被一名高過一顆頭的學員拉著，在還沒準備好之下就被連續施予側摔，黃童也一邊哭喊，「我的頭、我的腳」，聲音相當淒厲。最後黃童出現暈眩與抽搐的症狀，倒地不起，雖經緊急送醫仍被宣告為腦死，陷入昏迷。

據悉，家屬曾一度想放棄治療，讓男童不再痛了，但卻於拔管之後，發現男童還有呼吸心跳，顯現出強烈的求生意志，家屬也在醫院建議下，將男童安置於加護病房中，期待奇蹟出現，能讓男童恢復意識。

另外，重摔男童的何姓教練則被聲稱是正常訓練，不認有過失，引起社會輿論譁然，檢方則在24日上午認定何姓教練無逃亡嫌疑，無保請回，檢方晚間又再度認為教練有串證之虞，向法院聲請羈押。

黃父聞及檢方無保飭回教練時，一度難掩悲憤，難過的說兒子當初是自己要求要學柔道的，更說，「長大要保護爸爸、媽媽還有哥哥」，但才送去學2個禮拜就被摔成重傷，要他怎麼能接受。

(中時新聞網)