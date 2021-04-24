中華民國養雞協會為了讓國人主動認識各種土雞的雞肉特性，將土雞廣泛運用在餐飲料理中，在行政院農業委員會的指導下，辦理「110年度土雞料理廚藝競賽」。（主辦單位提供）

中華民國養雞協會為了讓國人主動認識各種土雞的雞肉特性，將土雞廣泛運用在餐飲料理中，在行政院農業委員會的指導下，辦理「110年度土雞料理廚藝競賽」；經過激烈的初審選拔，今（24日）於新北市莊敬高職辦理「明日廚神土雞料理廚藝競賽」總決賽。經過90分鐘火熱競賽，各個大顯身手，現場剁雞、川燙、油炸、滾鍋、擺盤最後成績揭曉。

大專組由新店景文科技大學3位同學製作的「珍繡美饌」奪冠獲得獎金六萬元。評審老師邱寶郎表示，這次的大專組表現得非常專業，而且他的工序有7種8種，做工也非常的細緻，最重要是這次第一名不論是團隊精神、擺盤設計、雞肉的完整度還有雞肉的實用度，都有符合我們這一次評比的標準，嚴格說起來大專組已經有多年的經驗，所以雞肉的料理不論是要在餐廳販售或者是家宴都可以表現非常的出色。

高中組由三重東海高中三位女同學的「歲寒三友」獲得第一名及獎金五萬元。評審張立峯老師表示，同學對於雞肉的運用上很能夠掌握他的火候，湯品運用燉湯的方式呈現食材與雞肉的甜味與原味，另一道菜是以雞翅利用鹽焗的方式製作，非常的入味，也很有創意。

中華國養雞協會理事長陳國村表示，「土雞」是台灣特有的家禽，也是國人傳統飲食中最具特色的食材，無論祭祀、餐宴、冬令進補都少不了。「雞」音同「吉」，象徵大吉大利，也是過年家家戶戶圍爐必備料理；俗語云「呷雞起家」，即可看出土雞對國人的重要性。

近十年來，因為家庭結構改變、外食人口增加、消費型態轉變等因素，不僅土雞消費量逐年減少，年輕族群普遍不知道雞肉有分白肉雞和土雞，更不知道土雞的品種多樣化，體型、肉質、口感、風味也各異。土雞，既然是國人的飲食文化特色，就不能被取代、不能無聲消弭，中華民國養雞協會有責任把土雞重新找回來、有義務讓國人更深一層認識土雞是什麼、土雞的好吃在哪裡。

(中時 )