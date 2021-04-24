新北市家扶中心今（24日）於新莊宏匯廣場舉辦「OPEN愛看見愛」兒童保護宣導活動。（新北市家扶中心提供）

新北市家扶中心今（24日）於新莊宏匯廣場舉辦「OPEN愛看見愛」兒童保護宣導活動。（新北市家扶中心提供）

新北市家扶中心今（24日）於新莊宏匯廣場舉辦「OPEN愛看見愛」兒童保護宣導活動，現場透過親子闖關活動、VR實境體驗及戲劇欣賞，讓兒少備有正確的自我照顧觀念與知識，除降低兒少受暴的風險外，更進一步喚起民眾對於兒童保護議題的關注。

根據衛福部的統計資料，2020年全台有1萬2610名兒少受到虐待，其中有近六成的施虐者是兒少的手足、(外)祖父母，甚至是父母；此外在幼托場所或校園，每年也發生百餘件兒少受教師或照顧者不當對待的事件。根據新北市家扶長期致力於兒童保護的工作經驗中，發現許多家內的受虐案件，主要是兒少的父母或照顧者，基於管教進而使用體罰或身體暴力的方式來對兒少造成傷害。然，管教的過程中，可能舒緩了父母或照顧者心頭上的憤怒或壓力，但卻造成兒少身心上不可磨滅的陰影，甚至是身體上永久性的傷害。

為使家長在教養的過程中，能夠用正向的態度與方式來管教孩子，同時又能從龐大的照顧壓力中稍喘口氣，新北市家扶中心特地辦理「兒童保護宣導活動」，透過親子闖關活動，增進親子間的正向互動關係，並引導父母親在面臨教養困難情境時，透過快樂親子五步驟「不」要生氣、「必」上眼睛、「打」給家扶、「小」孩抱抱、「孩」要大笑，化解心中的憤怒，照顧好自己的情緒，也降低孩子受到不當管教的風險。此外，更透過VR實境體驗遊戲，讓兒少學習自我保護、辨識危險以及求救方式，藉此提升兒少自我保護的能力。

新北市家扶主任林夢萍表示，每一名孩子，都需要持續的看顧與關懷，而你我都可能是最靠近孩子的人，沒有任何一種道歉可以使孩子好好地長大，所以只要每個人都在多關注一點，時刻關懷身邊的兒少，給予及時的協助，就能杜絕不當對待事情的再發生，更不會等憾事發生後才感到遺憾與抱歉，『您的關注，就是給孩子最好的幫助』。

最後特別感謝新北市政府社會局、新北市家扶中心扶幼委員會、中國仙教會，以及新莊宏匯廣場的大力支持，才能讓這次的兒保宣導活動盛大舉行，更邀請社會大眾出錢出力，以實際力量來支持，並捐款響應「用愛包圍」計畫，為受虐兒少重建希望，一起共創兒童幸福未來，兒保組專線02-29592038。

(中時 )