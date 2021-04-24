IMAGES VIOLENTES!☠️☠️



Sarah Beuckmann had the Oxford/AstraZeneca vaccine in March and said that at first, she felt some standard side effects

The 34-year-old started with flu-like symptoms but then said she felt a tingling sensation on her legs.



7 days later, Sarah...⬇️⬇️

22/n pic.twitter.com/8Rw2mLEn2S — Tom Sav (@TomSav67) April 22, 2021

英國《太陽報》（The Sun）報導，蘇格蘭34歲女子碧可曼（Sarah Beuckmann）在接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的新冠肺炎（COVID-19）AZ疫苗後，疑似發生嚴重過敏反應，雙腳冒出大量血泡，差點被迫截肢。

根據報導，碧可曼在接種AZ疫苗後，一開始出現常見的疲倦、頭痛、肌肉痠痛等副作用，但稍後雙腳開始感到刺痛，7天後更開始冒出皮疹，稍後更「進化」成大量帶血水的水泡。她因此向醫療機構求助。

據稱醫護人員也未接觸過此類狀況，且碧可曼的平靜心跳達到每分鐘160以上，讓人十分擔心；碧可曼表示，她一度考慮截肢，因為連醫護人員也不知道該怎麼辦。所幸在醫護人員決定對碧可曼使用類固醇後，她的狀況迅速改善，不過仍在醫院待了16天，才在4月16日獲准出院。

即使在體驗過如此可怕的經歷後，碧可曼仍呼籲所有人繼續接種疫苗。她說，雖然她的狀況不允許接種第二劑AZ疫苗，但根據目前的施打狀況，接種疫苗「對大多數人來說都是安全的」。

AZ疫苗近期因副作用問題而廣受討論。歐盟藥品管理局（EMA）安全委員會和英國藥物及保健產品管理局（MHRA）先前已證實，AZ疫苗在接種2週內，「有極低可能性出現血栓和血小板減少的症狀」，高風險族群則是60歲以下的女性。雖然兩者仍重申施打AZ疫苗「利大於弊」，不過包括英國在內，許多國家已決定僅針對新冠肺炎風險較高的高齡族群施打該疫苗，以確保風險平衡。

(中時新聞網)