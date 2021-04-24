雙和醫院今（24日）舉辦骨鬆中心成立暨健康篩檢活動。（雙和醫院提供）

雙和醫院今（24日）舉辦骨鬆中心成立暨健康篩檢活動。（雙和醫院提供）

雙和醫院今（24日）舉辦骨鬆中心成立暨健康篩檢活動。（雙和醫院提供）

雙和醫院今（24日）舉辦骨鬆中心成立暨健康篩檢活動，雙和醫院骨鬆肌少衰弱中心主任陳志華表示，該中心最大的特色是整合病人原有共病狀況，以全人照護模式橫向整合骨科、神經外科、高齡醫學科等相關領域專家，提供完整照護的處方箋。

根據國家發展委員會我國已於 1993 年成為高齡化社會，2018 年轉為高齡社會，推估將於 2025 年邁入超高齡社會。老年人口年齡結構快速高齡化，2020 年超高齡（85歲以上）人口占老年人口10.3％，2070 年增長至 27.4％。

在台灣骨質疏鬆症的盛行率，衛生福利部國民健康署曾經調查發現 50 歲以上的男性約佔四分之一，女性則有三分之一。尤其隨著人口老化，骨質疏鬆症也越來越普遍。

雙和醫院表示，因應老年人口快速增加，高齡人口疾病如骨質疏鬆、肌少症等都是不可忽視的疾病，而多數銀髮族難免會面臨到生理上衰退的難題，以及逐漸老化的器官所帶來的一些慢性疾病。

像「肌少症」與「骨質疏鬆症」，就是骨科方面常見的問題，肌少症所引起的行動緩慢及起立坐下困難、走路常跌倒，而骨質疏鬆症則是骨質快速流失造成骨折，大大的影響了銀髮族群的生活品質。

根據衛生福利部國民健康署指出骨質疏鬆症是一種沈默的疾病，大多沒有明顯的症狀，有些中高齡患者，可能只有出現身高變矮、駝背的外觀變化，這些患者平常不會覺察到它的存在，大多不以為意，但是只要一個輕微跌倒，或是突然過猛外力，如彎腰搬運物品，就可能造成骨折。

骨折後引發嚴重的疼痛、無法行動、可能長期殘疾，影響健康生活品質，甚至死亡。肌少症則是指因年齡增長導致身體的肌肉量減少、肌力減弱，同時伴隨著活動量降低、身體活動功能變差、步行速度及耐力下降。肌少症目前公認最有效的預防方法建議就是運動及搭配充足蛋白質營養。

陳志華表示，利用這次篩檢活動幫助民眾了解自己的身體狀況，讓骨鬆肌少衰弱中心幫助更多病患，遠離骨質疏鬆症和肌少症，落實及早發現及早治療之預防醫學觀念。

同時也感謝美商 Jamf 公司與 Apple 合作提供雙和醫院診間人工智慧化服務流程，民眾可運用 iPad 在安全、簡易的環境下匯入健保卡資訊、完成初步自我檢測，完整的篩檢讓您及早發現及早預防，民眾若有任何疑問歡迎至本院骨鬆肌少衰弱中心洽詢。

(中時 )