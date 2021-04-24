HOME＋中嘉新視波有線電視與新北市中和區景南里合作，在社區活動中心開設媒體識讀的課程。（主辦單位提供）

HOME＋中嘉新視波有線電視與新北市中和區景南里合作，在社區活動中心開設媒體識讀的課程。（主辦單位提供）

網路上充斥假訊息以及各種移花接木的資訊，常常讓一些不熟悉使用網路的長輩受騙上當，因而分享轉發成為散布假訊息的幫兇，為了提升民眾媒體識讀能力，HOME＋中嘉新視波有線電視與新北市中和區景南里合作，在社區活動中心開設媒體識讀的課程，透過簡單易懂生活化的講解過程及豐富獎品的有獎問答，讓參加的民眾留下深刻印象，不再被錯誤訊息誤導。

HOME＋中嘉新視波有線電視身為在地媒體，善盡責任義務回饋社會，今日與新北市中和區景南里合作開設媒體識讀的課程，就是為了提升民眾媒體識讀能力，懂得分辦真假新聞和訊息，希望提醒民眾，收到任何訊息時，記得先查證，以免誤發錯誤資訊給他人，最嚴重還可能吃上官司。中和區景南里里長胡宇辰表示：課程中提到，網路上收到的訊息有3點：要查證、不輕信及不轉發等需要注意，以及八個辨別真假新聞的步驟，參與的民眾都非常認真踴躍，在課後都紛紛表示這堂課讓他們收穫非常多，不僅可以避免轉發錯誤訊息，也能懂得分辨真假。

課後HOME＋中嘉新視波有線電視舉辦了有獎問答的活動，以剛剛上課的重點來提問，希望讓民眾對課程都能有深刻印象，提升更多民眾對錯誤訊息的分辨能力。參與課程的黃先生表示：今天課程學到很多方法可以查證，以後不會這麼容易被騙，對自己也是有保護的作用，有時候收到訊息，我們覺得沒有錯誤就分享出去了，犯法了也不知道，但今天學習到了方法就可以避免受騙了。

(中時 )