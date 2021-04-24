台中市一名7歲男童日前放學後參加柔道訓練課程受傷，目前昏迷於醫院加護病房觀察，台中市長盧秀燕今（24）日前往醫院探視關心，在男童耳邊為他加油打氣。而盧秀燕也要求警方妥善偵辦，勿枉勿縱，並協助家長追究相關人員責任，她更十分痛心表示，自己身為人母，對此事也感到非常痛心。

台中市7歲黃姓男童21日上校外柔道課時，接連遭學長、教練重摔27次，導致他顱內出血、嘔吐送醫，經急救後判定腦死，目前昏迷指數3。涉案何姓教練曾擔任地檢署法警，後因故離職才轉為推廣喜愛的柔道運動，而台中檢方傳訊他到案後，認定何男與其他證人有串證之虞，當庭逮捕並聲請羈押。

對此，盧秀燕今在臉書上表示，對於孩子的憾事，她在昨日得知後，便第一時間便請教育局提供家屬協助，今日她也前往醫院探視，看看孩子的情況。盧秀燕希望院方不要放棄救治，而她也對肇事的教練提出譴責，指教練應當負擔起學童的安全，且面對錯誤的行為，也應該給家屬說法。

盧秀燕指出，「我也是媽媽，感同身受，非常痛心！」她也要求警方妥善偵辦，勿枉勿縱，同時持續關心男童腦部救治與復原的進度，並針對有關人員的疏失責任，也將全力協助家長，必定追究到底。

網友們也留言回應，「請市長給小朋友最妥善的照顧和治療，謝謝」「真的很難過，畢竟我自已也是有2個小孩，真的看了很心疼」「絕對勿枉勿縱，媽媽市長加油，真的痛心」；國民黨副秘書長李彥秀也留言回應，「令人揪心的新聞，心好痛！」

對於孩子的憾事，秀燕昨日得知後，第一時間便請教育局提供家屬協助。今日秀燕前往醫院探視，來看看孩子。 希望院方不要放棄救治，秀燕也譴責教練，應當負擔起學童的安全，並面對錯誤的行為，也應該給家屬說法。 我也是媽媽，感同身受，非常痛心！我要求警方妥善偵辦，勿枉勿縱，同時持續關心男童腦部救治與復原的進度，針對有關人員的疏失責任，也將全力協助家長必定 #追究到底 。 由盧秀燕發佈於 2021年4月24日 星期六

(中時新聞網)