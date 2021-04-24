新北市烏來泰雅博物館24日舉辦「重返織路：烏來各編織工坊成立的歷程」座談會，邀請烏來泰雅織女分享帶領民眾了解原住民傳統織藝技術。（原民局提供／葉書宏新北傳真）

新北市烏來泰雅博物館24日舉辦「重返織路：烏來各編織工坊成立的歷程」座談會，邀請烏來泰雅織女分享帶領民眾了解原住民傳統織藝技術。（原民局提供／葉書宏新北傳真）

新北市烏來泰雅博物館今（24日）舉辦「重返織路：烏來各編織工坊成立的歷程」座談會，邀請烏來泰雅織女分享帶領民眾了解原住民傳統織藝技術。新北市原民局長羅美菁說，後疫情時期不便出國，不妨來新北市唯一的原鄉走訪，除了自然美景外更可以了解原民文化特色。

原民局致力推廣及保存原住民族傳統文化，即日起至8月22日在烏來泰雅民族博物館展出「經緯之間．織織不倦—烏來泰雅織女與織物的對話特展」。

此外，為讓原民傳統織藝走入生活，原民局規畫「泰雅編織教育推廣活動」，邀請10位參與特展的烏來泰雅織女擔任小老師，在特展期間的特定週日策劃不同主題，帶領民眾透過手作來體驗泰雅文化之美。

值得一提，「重返織路：烏來各編織工坊成立的歷程」座談會昨登場，邀請織女高玉霞、高玉蘭、蔡秋楓、高蓮君及烏來前鄉長張金榮分享，透過座談方式一一帶領民眾了解烏來各編織工坊成立的過程以及特有的編織藝術。

此外，老師蔡秋楓將在明（25日）帶領民眾編織出具個人特色的書籤，歡迎民眾一起來烏來體驗，運用不同素材創造以泰雅編織為主題的學習情境，如編織杯墊、編織吊飾、編織書籤、編織零錢包等。

原民局表示，藉由手作體驗課感受泰雅編織之美，一起來趟原住民族傳統文化之旅吧，活動採現場免費報名，鼓勵民眾提早到場，相關訊息都可至泰博館官網查詢，疫情期間同時呼籲民眾要隨身佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，開心出遊、平安返家。

(中時 )