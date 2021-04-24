陸3艘主戰艦艇啟用 習近平出席交接儀式 22:102021/04/24 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平在三亞出席海軍三型主戰艦艇集中交接入列活動。(圖/擷自大陸央視) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視報導，在4月23日中國海軍節當日，解放軍海軍三型主戰艦艇長征18號艇、大連艦、海南艦在海南三亞某軍港集中交接入列，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接儀式。 據報導，當交接儀式在23日下午3時30分舉辦，習近平還在儀式結束後登上新啟用的艦艇，與官兵進行交流並且查看相關的武器裝備。 鋼鐵狂爆萬七大贏家 搖身一變業績成長股 聚焦綠能 電動車可望更普及 (工商 ) #習近平 #交接儀式 #主戰 #艦艇 #啟用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣關西石光國小新校舍啟用 三合院式建築融合傳承和創新 15:192021/04/24 寶島 中共海軍成立72周年 大陸秀雙航母 04:102021/04/24 產業財經 宜蘭國華國中運動場升級 雨天也可用 04:102021/04/24 地方新聞 嘉義市東區國民運動中心 綜合球場有冷氣了 19:382021/04/24 寶島 中德外長共商反脫鉤 穩定產業供應鏈 04:102021/04/23 焦點新聞 俄防長下令撤軍 烏東緊張緩解 04:102021/04/24 國際大事 公館國小歡慶120歲校慶 新校舍落成啟用讓學習更安心 14:182021/04/24 寶島 氣候峰會首度同框 拜登談就業習近平重申碳中和 08:142021/04/23 國際 桃市家長會長協會理事長交接 萬美玲扛重任 20:222021/04/24 寶島 海納百川》美韓不和牽動東北亞（劉順達） 17:082021/04/24 海納百川 德總理梅克爾憂台海局勢 挑釁可能變衝突 08:112021/04/23 國際 兩岸熱門新聞 陸3艘主戰艦艇啟用 習近平出席交接儀式 - 兩岸 - 工商 乾隆帝御璽逾5億成交 身價17年漲10倍 - 兩岸 - 工商 最狂渣男！女不想生小孩 男友主動結紮竟為「這件事」 - 兩岸 大陸南方數省乾旱持續 水庫河流見底 近百萬農民飲水困難 - 兩岸 中共海軍成立72周年 大陸秀雙航母 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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