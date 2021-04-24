大陸央視報導，在4月23日中國海軍節當日，解放軍海軍三型主戰艦艇長征18號艇、大連艦、海南艦在海南三亞某軍港集中交接入列，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接儀式。

據報導，當交接儀式在23日下午3時30分舉辦，習近平還在儀式結束後登上新啟用的艦艇，與官兵進行交流並且查看相關的武器裝備。

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