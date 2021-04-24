護國宮公益慈善園遊會近千親子同樂。(蔡依珍攝)

桃園市護國宮愛心基金會今舉辦「童心蓮心公益慈善鬥陣來暨兒少福利宣導」活動，桃園市長鄭文燦出席讚護國宮太子爺是孩子的守護神，因此特別舉辦童心蓮心公益慈善活動，邀集多個社福團體參加，帶領院生走出戶外，感受社會的溫暖和愛心。

鄭文燦認為每個寶貴的生命都需要獲得支持和照顧，給予機會就能發光發熱，因此感謝機構夥伴無私照顧每個需要幫助的孩子，希望今日活動帶來滿滿歡喜，也祈求太子爺公繼續守護土地、守護孩子。

鄭文燦談到，護國宮住持法道心師父開導人們向善、做好事，近年護國宮在宗教、慈善、文化等活動，發展越來越好，也感謝各社福團體與護國宮共同努力，終年守護著孩子。桃園兒少、身障、社福、老福等各類型機構，不僅收容桃園院生，也收容來自各縣市需要幫助的鄉親，希望未來能有更多涓滴不倦的愛心挹注公益，溫暖社會。

桃園市議員蘇家明、黃婉如、黃家齊也都出席公益慈善活動，和弱勢家庭同歡。

(中時 )