新冠肺炎疫情肆虐全球，近期印度爆發第二波新冠疫情，23日新增病例更是突破33萬，創下單日新高，不僅傳出有公園被改建成臨時火葬場，還有一段「屍體摔出救護車」的影片流出，引發外界熱議。

據印度媒體報導，中央邦一間醫院的病人家屬控訴，醫院在沒有通知家屬的情況下，擅自將病人的遺體用破舊救護車載往殯儀館火化，家屬相當氣憤，認為醫院完全沒讓他們見親人最後一面，也沒有任何通知，非常不尊重人。

當地居民還在醫院門口拍到驚人一幕，一輛破爛救護車從醫院駛出，剛出了大門準備轉彎時，一具屍體突然被甩了出來，讓路人全都嚇了一跳，所幸救護車及時發現停下，才沒有讓人「撞上屍體」，醫院如此草率的處理方式立刻引起熱議，網友紛紛痛批實在太扯。

（圖／翻攝燃視頻）

印度除了確診人數創下新高外，近日不幸因病逝世的患者人數也直線上升，當地的喪葬系統無法負荷，不少火葬場沒有辦法消化這些因病逝世患者的遺體，在新德里就傳出有一處公園被改建成臨時的火葬場，工作人員就在公園露天的環境下直接火化患者的屍體。

當地的醫療資源也極度匱乏，像是治療新冠肺炎所使用的「瑞德西韋」（Remdesivir）與醫療用氧氣，要使用的話都必須花十倍以上的價格從黑市購買。

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(中時新聞網)