常在臉書評論時事的「宅神」朱學恒，曾在2013年發起「十大惡人」票選，當時執政的馬英九竟被列入其中，不過，馬英九對此事並不理會。而後總統蔡英文執政時，朱學恒也痛批過蔡。朱學恒對此點出罵過馬、蔡之後的結局，最大差別就是，當年罵馬英九沒事；現在罵蔡英文，卻被媒體人告。

宅神在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，他當年罵馬英九，也罵得很兇；不過在馬英九執政時，他沒被國民黨告過；但卻在總統蔡英文執政時，被媒體人周玉蔻告，這算是時空環境的不同。當年他罵馬英九是照三餐罵，比現在的綠側翼還要兇，結果馬英九沒怎麼動他；反而之後去動他的是民進黨。宅神坦言，以民進黨的容忍度，現在若辦「十大惡人」票選，一次至少恐被10個人告。

宅神話鋒一轉表示，駐日代表謝長廷，就是一個極為不稱職、胳臂往外彎、只懂得挺駐在國的爛外交人員。謝長廷的問題就是，以為拍馬屁，日本人會喜歡他，但非常多日本人是瞧不起他的；因為日本人不尊敬毫無國格、毫無尊嚴的人，當世界各國都在抗議把含氚的核廢水排放入海，即使美國國務卿布林肯曾說這樣的行為OK，但也沒說美國做過和排廢水同樣的事。

有網友酸說，「謝長廷是駐日大使，應該是要不卑不亢把我國的立場反映給日方，不過那個人從之前燕子颱風~>釣魚島~>核食~>鳳梨~>廢水，真的是『很會做事』。」

(中時新聞網)