日本桌球天后福原愛自與外型高大帥氣的早稻田學弟爆出不倫緋聞後，為了躲避媒體始終沒有公開露面，更別說是回台灣見2個小孩，這也讓江宏傑終於徹底心死，於昨日向高雄法院訴請離婚。中天《新聞龍捲風》主持人簡至豪日前在節目中談及福原愛離婚一事，為了平衡兩方說法，也特地幫福原愛說句話，表示江宏過去曾被問到「老婆、小孩先救誰」二選一的千古難題，他的答案則是讓福原愛有點心寒。

中天主播簡至豪昨日在節目中談及江宏傑訴請離婚一事，提到江宏傑某次被問及二選一難題，回應讓福原愛感到心寒。其實簡至豪所說之事，為福原愛去年12月在節目《我是救星》中透露，曾問江宏傑如果槍戰有人要殺她怎辦？江宏傑則回答：「那我當然要跑啊！」令福原愛難以接受，錯愕地問：「為什麼不救我？」

【新聞龍捲風】江宏傑親擬訴狀離婚福原愛？

個性老實的江宏傑則解釋，若他們兩個一起死，那小孩怎麼辦？這個理由雖然說服了福原愛，但她也直言：「我想說也是啦，但是你就不能假掰一下嗎？」並稱江宏傑是個非常實際的人。

江宏傑過去曾為福原愛書寫推薦序，並以「真實的假掰」來形容老婆，認為福原愛總是替別人著想，也很多禮。對此，福原愛坦言自己從小在鏡頭下長大，已經習慣凡事為他人著想，強調「是假掰但不是假的」，稱江宏傑的意思是希望她能活得更放鬆自在，不要這麼為他人著想，更稱這就是江宏傑「直男的暖心」。

(中時新聞網)