惠文高中氣走醒吾高中，首度贏得高中足球聯賽后冠。

中學足球聯賽24日完成高中組賽事，花蓮高農靠陳子翔在延長賽打破僵局，以1比0在「花蓮德比」氣走花蓮高中，相隔5年再度稱霸高男組，抱回隊史第4座聯賽冠軍。高女組惠文高中則在國腳李綉琴執教下，以2比1氣走醒吾高中，成軍3年首次捧起后冠。

高男組決賽首次上演「花蓮德比」，去年亞軍花中由U20隊長梁孟昕領軍，預賽對決曾以5比1痛宰過花農，但決賽重逢花農有備而來，花中欠缺臨門一腳，花農則兩度射門中柱，雙方鏖戰90分鐘均未破門，打入延長賽。

第103分鐘，花農潘彥宏左路快攻送出直塞，陳子翔走外線加速突入左側禁區起腳破門，終於打破0比0僵局。接著花農奮力手下花中猛烈反撲，終以1球之差讓花中連兩年銀恨，繼2016年再度稱霸高男組。

進球功臣的陳子翔今夏可以帶著冠軍畢業，賽後激動的說：「去年沒有拿到冠軍，今年終於拿到了很開心，賽前沒想到會那麼激烈，但就是拚啊！預賽我們輸給花中，大家可能心情太放鬆，今天就是要討回來，要大家拚死拚死也要討回來！因為很多顆都沒進，這顆有把握到了，有隊友的幫助下才可以贏球。」

花農教頭李文財則說今天防守戰術奏效，讓劉俊佑一直盯著梁孟昕，「他真的做得很成功很盡責，專門把他盯很緊，讓梁孟昕發揮的機會沒那麼高。我們進攻節奏很好，其他選手發揮出自己的能力，而今年冠軍的關鍵是我從2017世大運之後再回來帶選手，教練還是需要緊跟著選手，了解他們、讓他們有所發揮。」

惠文高中賴聿祺（右）下半場射入超前進球後，衝到場邊跳到教練李綉琴身上慶祝。（高中體總提供）

高女組由成軍3年的惠文對上兩屆冠軍醒吾高中，開賽5分鐘惠文就由松于庭先馳得點，儘管第28分鐘被醒吾何家瑄破門扳平，但雙方1比1僵持到第78分鐘，賴聿祺在禁區內拿球轉身勁射破門。二度落後的醒吾在終場前有空門機會卻踢中門楣，最後只能淚灑球場，眼看惠文歡慶首座后冠。

惠文女足由木蘭聯賽進球紀錄保持人李綉琴執教，賽後被球員拋到空中慶祝。李綉琴賽後感動的說，成軍首年女足隊只有7人，還得拜託拔河隊、輕艇隊、田徑隊的同學一起組隊才能出賽。

「謝謝那些非專長卻願意和我們一起訓練一起拚鬥的同學們，一個個腳起水泡卻還是勇往直前的女孩們，有妳們我們才能順利出隊比賽。」李綉琴說：「今年高三選手準備畢業了，妳們給自己準備了一個最好的畢業禮物，同心協力拿下了第一座冠軍獎盃，學妹們以後也要記得這份努力和感動，繼續努力下去！」

(中時 )