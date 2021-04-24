每年大甲媽祖繞境都許多企業或民眾熱情參與，而今年堪稱全台最美禮生女神團的「台南舞魅孃」當然也有加入，其中一位成員寧寧（趙采瑄）就以高顏值和火辣身材受關注；寧寧日前驚喜分享幾乎素顏的自拍照，大票網友看傻眼，紛紛熱情留言誇讚「根本天生麗質」。

日前寧寧擔任大甲媽祖繞境禮生其中一人，她也分享穿戴典禮裝扮的煩惱，「頭飾真的好重嗚嗚，好想問媽祖的頭怎麼都不會痛」；畫面中寧寧頭頂著仿神明穿戴的頭飾，身穿一襲橘色禮服，雪白雙球也因為禮服看起來隨時要滑落，讓人有種隨時要彈出來的錯覺。

寧寧自曬素顏照，被不少網友誇讚天生麗質。(圖/ 摘自寧寧Ning臉書)

結束禮生活動後的寧寧，22日晚上在臉書曬出一張可愛自拍照，開頭就說「素顏寧只畫一條眼線來了」，照片中居家的寧寧長髮披肩，一雙水汪汪大眼睛對著鏡頭放電，臉上也不見痘痘或細紋等，膚況可以說是特別好，間接證明不靠化妝也有超高顏值。

無論是禮生裝扮或是素顏，都美到讓粉絲幾乎看傻，「美到很母湯，根本是九天玄女的美貌」、「本人好美，辛苦了」、「橘色的沒讓妳顯黑，妳是真的膚色好」、「素顏比化妝好看耶」、「這就是所謂的天生麗質吧」、「無違和高中生」、「這樣的妳很單純很鄰家女孩，不錯不錯」。

(中時新聞網)