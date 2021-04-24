華爾街女股神凱薩琳伍德（Cathie Wood）所操盤的ETF ARK Invest於周三（21日）減少部分特斯拉持股，改大量買進UiPath股票。

根據《路透社》報導，UiPath股價於紐約證券交易所掛牌上市即飆漲23.2%，市值估約358億美元；ARK Invest數據顯示，該公司於交易所買賣累計約270萬股，佔當天交易量約三分之一。

UiPath是一家開發機器人流程自動化平台的全球軟體公司，由羅馬尼亞企業家Daniel Dines和Marius Tirca於2005年創立。

據該報導指出，除了UiPath，女股神也為了要買進於上週掛牌上市的虛擬貨幣交易平台Coinbase股票，而減持手中特斯拉股票；其方舟下一代互聯網ETF（ARKW）和方舟創新ETF（ARKK）合資買進逾24萬股，而ARKK減少逾16萬股的特斯拉股票。

伍德一直以來都十分看好特斯拉，看好特斯拉對比特幣的發展，以及其破壞性創新。據Refinitiv旗下的Eikon數據顯示，方舟投資為電動汽車製造商前20大股東，市值高達逾7000億美元。

不過事實上，即使伍德如此看好Coinbase，該公司上週連2日大量買進該平台股票，但截至23日止，Coinbase股價已經連5日下挫，本周股價已跌超過14%。

(中時新聞網)