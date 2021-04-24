珍愛藻礁公投將在8月登場，蔡英文總統22日與環團代表面對面溝通，但針對環團要求三接案立即停工等議題無具體回應。前民進黨立委郭正亮指出，當天府方並非要是和潘忠政討論三接，他還透露，有些環團已經改變立場，因為環保議題中的子議題很多，其他環團可能為了要和政府合作，所以就不會特別執著在這個議題上。

郭正亮23日在中天節目《正常發揮》中表示，4月22日是地球日，總統府不是為了討論三接找潘忠政去，而是找了所有環團代表，蔡總統也在現場宣布政績，包括太陽光電增加多少，還在臉書發布一篇長文，指2050要達成淨零轉型，而那個場合，本來就不是和潘忠政要談任何議題的場。

郭正亮坦言，其他環團代表也都沒像潘忠政跟府方的關係這麼差，因為這陣子的公投連署，所以其他的環團代表就會呼應府的主張，甚至可能會有人出來攻擊潘忠政，「環團不是你這種主張，我們也認為民進黨縮小到十分之一很不錯啊，一定會有人表達這種意見」，那潘忠政當然就很失望，因為他的預期不是這樣，他的要求是絕對值，就是歸零，歸零府說做不到，也就沒什麼好溝通的。

郭正亮透露，目前確實也有一些環團改變立場，因為他們可能不是只有在意這個議題，環保議題滿多的，藻礁是其中之一，他們可能為了其他議題要和政府合作，所以他們就不執著這個議題，這是有可能的。

(中時新聞網)