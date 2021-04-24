美國總統拜登28日將於國會聯席會議發表演說，外界預期拜登屆時可能公布調高富人資本利得稅計畫的更多消息。

拜登有意將富人資本利得稅調高一倍至39.6％，可能改變富裕人士的投資策略，並讓美國政壇長期爭辯的議題－稅率與經濟成長的關係，再次成為熱門話題。

拜登在競選時期主張，大幅調升美國最富裕人士的稅率，能將資金投入可幫助美國最多家庭的計畫，又無需擔心損害經濟成長。

增加的稅收將作為拜登對抗貧窮和教育方案的資金，相關計畫的細節將於近日出爐。據熟知內情人士透露，計畫規模可能超過1兆美元，內容包括兒童照護、有薪假、幼兒園學齡前教育，以及社區大學免學費等。

民主黨認為，對富人課稅能促進社會公平。金字塔頂端的富裕階級將稅務負擔將會加重，不過像是捐贈基金、退休金基金和外國投資人則不受影響。

然而共和黨議員則警告，調升資本利得稅可能衝擊股價和企業投資。議員凱利（John Kelly）表示：「這些政策讓每個人都受害，對推動經濟成長沒有幫助。」

目前美國普通收入（Ordinary Income）的稅率最高為37％，資本利得稅最高20％，再加上3.8％的投資收益附加稅，兩項稅率分別為40.8％與23.8％。

拜登可能將薪資和其他普通收入的稅率由37％上調至39.6％，並對年收入在百萬美元以上的富人，課徵39.6％的資本利得稅。

普林斯頓大學經濟學家希達（Owen Zidar）指出，較高的資本利得稅可能降低部分投資，或是讓部分人士延後出售股票，但加稅的影響往往被誇大。受加稅影響的投資人僅占部分，外國人或免稅組織團體不會受到直接影響。不過美國萊斯大學（Rice University）貝克研究所公共財政專家戴蒙（John Diamond）表示，高所得的投資人雖占少數，但具重要性，加稅可能不利投資。

(工商 )