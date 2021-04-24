針對台灣產業正面臨國際新挑戰、並有新對手積極想取代台灣地位的競爭態勢，宏碁集團創辦人施振榮指出，「科技力」將決定台灣未來的國際競爭力，而台灣產業下一波轉型升級的關鍵，在於打造台灣3.0的產業研究園區。

施振榮24日出席科技部於台南沙崙科學城的活動時表示，台灣產業發展正面臨許多新挑戰，在此關鍵時刻，科技部在台南沙崙科學城投注更多資源，可說是台灣產業轉升級的重要推手，也攸關台灣未來的國際競爭力。

他並強調，「科技力」未來將決定台灣的國際競爭力。目前台灣已在全球ICT及半導體產業居領先地位，但後進的競爭對手也都將此列為重點發展領域，並投入大量資源。面對挑戰，他認為台灣只有不斷推動產業轉型升級，持續累積新核心能力，才能在國際競爭力保持領先。

施振榮指出，由國科會（現科技部前身）於1981年的推動「科學園區」政策，在政府祭出獎勵投資、園區結合臨近研究機構及大專院校的研究能量，同時在園區內提供單一窗口服務等，造就了台灣在全球ICT產業供應鏈扮演重要角色，也讓台灣成為舉世聞名的科技島。

至於下一波要推動台灣產業的轉型升級，施振榮則示警，台灣正面臨人力不足的問題，要在國際競爭中勝出，台灣就要培育足夠多的人才，也因此在此關鍵時刻，教育部提出的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」正是時候，透過進一步在大專院校內打造「研究園區」，作為台灣3.0的產業研究園區，將可望更有效推動產學共創。

施振榮也期盼，未來藉由科技部投注資源在前瞻科技的研發能量，加上教育部在大專院校培育大量碩博士研究人才，再結合政府國發基金推動各項創新應用，將可以有效提升台灣產業的研發能量及國際競爭力。

施振榮以臨近高鐵台南站台南沙崙科學城為例，政府已積極打造成為未來新的示範城巿，各種新型態智慧城鄉應用的實驗場域也都在此進行，加上附近有陽明交大台南校區及成大的密切配合，預期將可成為南部的產學合作重鎮。

(工商 )