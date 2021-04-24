好市多日前推出巧克力口味霜淇淋後大受歡迎，近期賣場又出了一個新口味「海鹽牛奶霜淇淋」。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）除了販售許多高CP值商品，不少美食販賣部的食品也受到消費者喜愛。有民眾分享，近日試吃賣場推出一款新的甜品「海鹽牛奶霜淇淋」後，急勸其他人「不要衝動」。對此，饕客建議，只要再配上一杯冰咖啡，口感瞬間提升一個層次。

好市多日前推出巧克力口味霜淇淋後大受歡迎，近期賣場又出了一個新口味，但原PO購買後在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，「這海鹽牛奶霜淇淋超ooxx，千萬別衝動一人買一杯，根本吃不完，適合電解質不足的人吃。」認為味道太鹹。

據網友說法，這款海鹽牛奶霜淇淋本身味道就帶有甜鹹的味道，購買後店員還會在杯上灑海鹽，不少人無法接受。「兩個女生吃一杯完，覺得超膩」、「很鹹，適合剛做完運動的人吃」、「不知道能不能融一融來煮牛奶鍋」、「妳應該沒攪拌均勻就直接吃一大口了吧？」

不過，仍有許多人認味新口味還算好吃，「我覺得還可以，我一個人可以吃一杯」、「我跟朋友一起吃一個剛剛好！一致覺得很美味～鹹鹹甜甜的～很好吃」、「除去最上面幾口有灑鹽的地方稍微有點鹹，剩下的部分都很好吃，奶味也很濃，不過真的一個人吃不完」。

據網友說法，這款海鹽牛奶霜淇淋本身味道就帶有甜鹹的味道，店員還會在杯上灑海鹽，口味因人而異。(Costco好市多 商品經驗老實說)

如果真的覺得冰淇淋味道太鹹，有饕客分享，可以再購買1杯咖啡，配著冰淇淋一起享用就變成「鹽漂浮咖啡」，味道直接再提升。「帶一個冰霸杯，同時買冰美式與霜淇淋……絕對不會後悔」、「妳需要一包黑可可巧克力酥片」。

(中時新聞網)