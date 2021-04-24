一名邱姓男子2020年7月間駕車先行經於國道三號苑裡段，隨後轉向國道一號行駛，途中近70公里的路程，因變換車道時，未依規定打好打滿，遭後車接連舉法33次，男子不滿要上繳9萬9千元罰鍰，遂提起行政訴訟自救。苗栗地院經審理後，判定違反連續舉發的規定，撤銷其中27張。

判決書指出，邱姓男子去年7月13日上午自國道三號苑裡交流道北上，途中轉至國道一號持續駕駛，最後從湖口交流道出匝道，期間70公里的路程，邱男不停來回切換車道，甚至未依規定全程打方向燈，僅快速閃了2、3下即關閉，行徑全被後方的駕駛人以行車紀錄器錄下，並提交警方檢舉。

警方依照檢舉影像，判定邱男「未依規定變換車道」33次，依道路交通管理處罰條例告發，由監理站裁罰開出33張罰單，共計為9萬9千元。邱男不滿短時間內遭開罰多張，憤而提起行政訴訟。

邱男主張，後方車輛不停緊靠逼車，他為了維持安全距離才不停切換車道，迫使他做出違規的行動，甚至後車還惡人先告狀，拿行車紀錄器舉發他，並強調，他是為了維護自身用路權益與人身安全才導致此結果。

對此，法官認為，罰單開立的過程並無疑慮，邱男違規在先，惟，考量比例原則「違規地點相距6公里以上或違規時間相隔6分鐘以上」的規定，最終於16日撤銷其中27張罰單。

(中時新聞網)