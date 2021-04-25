印度陸軍今天表示，北阿坎德省喬斯希馬特北部昨天一場雪崩衝毀邊境道路組織支隊兩個工人營地，已救出384人，並尋獲8具遺體，還有38人失蹤，搜救工作還在進行。

印度時報（Times of India）今天引述陸軍的公報說，昨天下午4時左右，北阿坎德省（Uttarakhand）傑莫利縣（Chamoli）斯希馬特鎮（Joshimath）桑納-瑞姆金（Sumna–Rimkhim）公路前方4公里處發生雪崩，雪崩地點靠近中印邊界。

由於雪崩發生地點附近有兩個為修築邊境道路組織（Border Roads Organisation，BRO）支隊發包道路工程而存在的工人營地，另外還有一距離桑納（Sumna ）3公里的陸軍軍營，經陸軍派出救援隊後，連夜展開搜救工作，迄今已有384名工人被救出，並尋獲8具遺體。

北阿坎德省傑莫利縣警局今天也推文說，根據最新的消息，在雪崩事故現場修築道路的430名工人中，已有384人被救出，且尋獲8具遺體，還有38人失蹤，搜救行動持續中。

印度陸軍指出，被救出的工人中，有6人情況較為嚴重，送往醫院接受醫療照護。

印度陸軍表示，發生雪崩的地區過去5天都在下雨和下雪，現在也還在下雨，讓搜救工作更加困難。

根據來自喬斯希馬特鎮的印度陸軍邊境公路特遣部隊軍官表示，從昨晚以來，邊境公路特遣隊正努力清理從巴昆德（Bhapkund）到桑納的雪崩積雪，還需要6到8個小時才能完全清理完畢。

這場雪崩發生的前一天，當地附近的冰川破裂。但地質學家指出，這場雪崩並非因為冰川破裂所造成。

北阿坎德省太空應用研究中心（UttarakhandSpace Application Centre）主任畢許特（MPS Bisht）則認為，根據太空應用研究中心的初步報告，這場雪崩導因於連日大雪。（編輯：高照芬）1100424

(中央社)