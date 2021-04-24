參賽者不只身材曼妙，更展現智慧與才華，20多名參賽者的服裝造型，更令評審眼睛一亮。（盧金足攝）

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿、會長陳文旭表示，台灣仍然受疫情影響，但為要讓大家克服恐懼，讓生活盡量回歸正常，活絡經濟社會脈動，兩年一屆的選拔活動如期舉行。（盧金足攝）

台灣小姐選拔賽經過集訓入圍初賽的佳麗，很多擁有高學歷，展現美麗與智慧。（盧金足攝）

佳麗造型包括穿著傳統原住民服裝、走公主風，還有凸顯運動健身之美的參賽者，也有以各種裝置藝術設計服裝，讓台灣小姐選美有別於一般傳統選美。（盧金足攝）

台灣小姐選拔賽邁向第21年，2021第11屆台灣小姐選拔的初選大賽，24日在台中市登場，今年受疫情影響，仍有參賽者自美國返台，因還在自主管理期間，首度出現採視訊的參賽者，另兩名身障者賽，雖然在立足點條件上較缺乏優勢，但信心十足的站上舞台展現魅力，為台灣社會帶來滿滿的正能量。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿、會長陳文旭表示，雖然目前台灣仍然受疫情影響，但為了要讓大家克服恐懼，讓生活盡量回歸正常，活絡經濟社會脈動，兩年一屆的選拔活動如期舉行。

參賽者不只身材曼妙，更展現智慧與才華，20多名參賽者的服裝造型，更令評審眼睛一亮，各種造型包括穿著傳統原住民服裝、走公主風，還有凸顯運動健身之美的參賽者，也有以各種裝置藝術設計服裝，讓台灣小姐選美有別於一般傳統選美。

台灣小姐選拔賽，經過集訓入圍初賽的佳麗，很多擁有高學歷的博、碩士學位，除了台大、清大、交大高材生，更有大學校園女神比賽冠軍、金鐘獎入圍最佳女配角、節目主持人、獲百萬粉絲的知名網紅直播主等踴躍參賽，佳麗以各種造型，秀出個人氣質與特色。

陳文旭指出，參賽者中，最令人感動與佩服的是，有兩名身障佳麗報名參加，決心要在舞台上展現自信魅力，為台灣社會帶來滿滿的正能量，參賽選手個個才貌兼備，相當優秀，是台灣小姐選拔賽21年來最強的參賽陣容。

值得一提的是，20多名參賽者中，專程從美國回到台灣參賽的陳婕敏，經過兩周隔離之後，因還需自主管理，不能外出在公共場所出現，大會依規定請她放棄，讓她大失所望，流下難過淚水，積極爭取出賽機會。

台灣小姐選拔大會克服困難，採用現場直播視訊的方式讓她順利參賽，這樣的創舉也讓選拔賽更加吸睛，美麗與智慧突破疫情受限，讓她如願參賽。

台灣小姐選美協會指出，2021年台灣小姐選拔賽，由演員也是第9屆台灣小姐陳詩雅與英文老師湯尼陳擔任主持人，該協會秉持認同台灣、推廣台灣的美，還有傳遞愛的使命感。

選美活動特別邀請舞台劇女主角的第10屆台姐謝易潔，為台灣舞出魅力，亞洲網紅法拉利王子為活動演唱「傳遞快樂傳播愛」，在全球都遭衝擊的疫情中，一起散播愛與觀樂，讓世界更美好，早日走出疫情陰霾迎向陽光。

(中時 )