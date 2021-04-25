受到熱對流影響，全台各地近幾日紛紛降下午後雷陣雨，但由於落雨區都在水庫集水區外，對水情緩解幾無幫助，中南部多座水庫蓄水率依舊持續創新低，對此有網友看到翡翠水庫數據後忍不住直呼「是怎樣啦」，因為翡翠水庫蓄水量又上升了0.19%。

網友在PTT八卦版PO文「翡翠水庫水位又提升是怎樣啦」，他表示，翡翠水庫明明一天支援石門幾十萬噸的水，連日來持續下降，結果今天一看，翡翠水庫蓄水量又上升了0.19%，忍不住揶揄：「翡翠水庫是不是不知民間疾苦，雨都不下在中南部，台北人該怎麼幫助南部鄉親度過這場旱災？」

翡翠水庫23日進帳不斐，但石門水庫則持續下探。(圖／台灣水庫即時水情)

該議題也引起鄉民熱議：「翡翠水庫是天選之庫啊，雨就是這麼剛好都下在那裡」、「翡翠天天下雨，超爽的，中南部真的哭暈」、「翡翠水庫的水喝起來特別甘甜」、「早就說了中南部人自己來北部接水用」，但也有人反駁：「說降雨的，要不要先去看翡翠水庫管理多嚴格」、「做好水土保持最重要，看看其他水庫上游周邊各種開發」。

根據水利署資料統計，昨(23日)的降雨一共為全台水庫帶來330萬噸水量，其中280萬噸注入了翡翠水庫，剩下分別是新山水庫30萬噸與石門水庫20萬噸，中南部由於沒下在集水區，依舊掛零。

(中時新聞網)