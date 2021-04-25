台鐵太魯閣號出軌事件後，衛福部成立捐款專戶，現已募得超過10億元，卻無法在第一時間說清楚善款用途。檢視多次賑災捐款專戶，屢有餘款閒置或遭挪移，專家建議重新檢視勸募條件與監管機制，避免愛心遭到濫用。

4月2日，台鐵太魯閣號408次列車，在花蓮清水隧道撞上意外滑落軌道的工程車，釀成49死、216人受傷慘劇。事發隔日，行政院就以「國內外有許多人希望捐款」為由，指示衛福部成立專戶接受捐款，總統蔡英文也公開宣布以個人身分捐出1個月所得，協助傷者與罹難者家屬。

專戶成立後，許多民眾熱心送暖，12天內募得11．1億元善款，卻也引來不少爭議，最主要批評源於太魯閣意外事件並非「天災」，而是須向肇事單位求償的「人禍」，政府不該在釐清台鐵局、交通部等機關應負的責任前主動募款。

政府未規畫、無審查

善款用途「先募了再說」？

此外，衛福部一開始設立專戶時，並未說明善款用途，也引起質疑。衛福部長陳時中直到4月6日才承諾，將成立「捐款管理及監督委員會」，並開會擬定善款使用方向與專戶開放期限，期間更一度傳出善款僅「不低於三分之一」作為罹難者家屬生活扶助費用，直到16日陳時中又親上火線，公布善款詳細分配計畫，並強調政府「一毛不留」。

對於外界質疑政府可勸募的正當性，衛福部次長李麗芬向《今周刊》解釋，依據《公益勸募條例》第5條規定，「各級政府機關 （構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募，但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」而根據《災害防救法》定義，「災害」不僅限於天然災害，政府發起勸募於法有據。

政府發起勸募雖然合法，但在專家眼中，法律本身就有調整必要。台灣聯合勸募協會前副祕書長陳文良認為，現行法令文字對政府可主動發起勸募的標準太過籠統模糊，例如何謂「重大災害」缺乏實質認定標準，啟動勸募程序也不須審查或提供詳細計畫。這次衛福部原本預計開放募款至4月底卻提早喊卡，募款用途也由7大項目縮減為4項，在在顯示政府事前欠缺規畫。

陳文良指出，衛福部宣布的募款理由是：「考量罹難者之遺屬、傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助受災民眾後續所生醫療、復健、經濟支持及社會重建等相關費用。」並成立「捐款管理及監督委員會」統籌運用，但這些機制與《社會救助法》規定各縣市政府辦理災害救助的條文，明顯疊床架屋。

陳文良具體建議修正《公益勸募條例》，具體規範哪些災害樣態、損害程度，政府才能主動發起勸募，以免募款機制遭到濫用。

台灣公益責信協會執行長余孟勳分析，法令雖授權政府發起勸募，但對款項用途與監督機制缺乏明確規範，僅要求「政府機關有上級機關者，應於年度終了後2個月內，將辦理情形函報上級機關備查」；衛福部成立「捐款管理及監督委員會」，雖然是為了增加公信力，但因委員會本身沒有法源依據，委員人數、身分、比率也無規則可循，例如，衛福部只保留兩席委員給當事人代表，就被質疑史上最低。

事實上，政府在重大災害時發起勸募，卻因缺乏完整規範，導致尾大不掉，早已不是第1次。1999年的921震災，就是一個明顯案例。

扣除民眾安置、必要重建

921餘款捐「賑災基金會」

曾任921震災重建基金會執行長的台大退休教授謝志誠回憶，當年震災發生後，各界捐款超過140億元，但完成受災民眾安置、住宅與公共設施重建、生活重建等必要計畫後，仍結餘45億元，最後921基金會決定將餘款捐贈給半官方性質的「賑災基金會」，讓這筆錢可在發生其他天然災害時，被妥善運用。

《今周刊》(第1270期)

(中時新聞網)