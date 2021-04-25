每季的台積電法說是台灣電子股重要的風向球，第1季法說如期上演，這次，台積電法說會指引了什麼趨勢？又有什麼需要注意的風險？

近期台股持續創下新紀錄，加權指數幾度突破萬7點，從資金籌碼面來看，近期盤面強勢的是鋼鐵、塑化等傳產原物料。反觀先前的主流科技電子股則因股價基期、本益比過高，加上最近的耀登、世芯－KY事件慘遭打壓，暫時不是盤面上的主旋律。

不過，隨著台積電第一季法說會後，大盤隔天站穩萬7大關，台積電今年首季究竟繳出了什麼佳績？能否領軍科技股再攀高峰？

首先，台積電第1季的表現還是相當亮眼，創下了同期新高的營收與獲利表現。美中不足的是，毛利率與去年第4季相比，呈現下滑的不利表現；營業利益率也隨著先進製程5奈米的開發，與上1季相比，微幅減少了兩個百分點。

Q1遇小逆風

毛利率與營業利益率微減

其實，從法說會結束當晚，台積電ADR（美國存託憑證）下跌逾2％，盤中最低跌逾3.5％，華南永昌投顧董事長儲祥生認為，就是因為毛利率與營業利益率表現欠佳，不少法人也認為第2季毛利率會再度下探，壓縮市場對於台積電的想像空間，並馬上反映在股價走勢。

不過，儲祥生對台積電的表現還是很有信心，他認為，蘋果是5奈米製程最主要客戶，且去年第4季是出貨高峰，所以先進製程的產能利用率稍微降低，也無可厚非。

再加上新iPhone將使用的A14晶片適用於5奈米plus，新的製程相對成本會較高，良率也有可能會受到影響，但這都是可以接受的學習曲線，之後製程走順了，良率、毛利率通常都會重新拉上來，所以現階段毛利率的利空，對台積電未來的營運影響不大。

倒是伴隨這次法說會，市場除了關心護國神山台積電的營運表現，也紛紛根據當天發表的營收比重分布，以及對於未來各平台產品線的需求預估，作為判斷往後季度的科技電子股零組件的需求走向。

整場台積電法說會看下來，關鍵字圍繞在「缺貨、塞單」之間。根據法人觀察，目前電子科技的各個供應鏈當中，幾乎都面臨訂單滿到年底的現象。

《今周刊》1270期

(中時新聞網)