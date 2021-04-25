【帳號被盜的原因】

帳號被盜的原因-釣魚網站(科技狗提供)

首先來分析一下幾種 Facebook 帳號被盜的可能性：

一、釣魚網站 Phishing Website

這種網站通常會做得很像官網的登入頁面，甚至連 Logo、UI 都會設計得 87% 像，一不注意填入自己的帳號密碼，你的帳密就已經被記錄在駭客的伺服器中了。

二、鍵盤側錄 Keylogging

利用木馬程式可以把你所有鍵盤敲擊行為記錄下來，藉此就能輕鬆推敲出你的帳號密碼，不過這也代表你的電腦本身已經處在危險狀態，畢竟都被木馬植入這種惡意側錄程式了。

三、手機監控 Mobile Mointoring

利用電腦端軟體跟 App 連動可以把整個手機的使用過程記錄下來，現在的人幾乎每天都會上 Google、Facebook 跟 Instagram，那你的一舉一動當然別人也都會知道囉！

【如何防止帳號被盜？】

坦白說上面幾個帳號被盜的原因都很單純，就是帳號密碼被洩漏了，這時候未雨綢繆就很重要，想要有效防止可以靠「雙重驗證」。

雙重驗證簡單來說就是「就算別人有你的帳密，沒有關鍵 Key 還是無法登入」，比較常見的安全鑰匙為 Google 和 Yubico，這也是 Facebook 和 Google 員工遠端辦公認證必備的資安工具之一。

不過這種歐美 Key 臺灣沒有正規的購買管道，買水貨價位約落在 NT$1,800 – NT$2,000，也有一些疑慮讓人用起來有點抖，像是：

＊Made in China

＊型號安全出包問題被召回

GoTrust Idem Key 動信安全金鑰外觀(科技狗提供)

要防禦帳號被盜最重要的一環就是雙重驗證（兩步驟驗證, 2FA），主要是 FIDO 聯盟制定快速安全登入機制的標準，Google、Facebook、LINE、Yahoo! 都是聯盟夥伴之一。

手邊這支 MIT 國產的 GoTrust Idem Key 動信安全金鑰，建議售價 NT$820 比國外水貨便宜，在臺灣就買得到。也完全符合 FIDO 的安全認證標準，官方標榜：美國設計、臺灣製造。

GoTrust Idem Key 支援：NFC 感應、USB 認證、iOS、Android、Windows10、macOS、ChromeOS、Linux

此外，它們家的 GoTrust ID 服務也都預載在 Acer 筆電當作網路登入服務的驗證機制，這點讓人放心不少，至少不是那種來路不明的白牌產品。

Idem Key 遺失了怎麼辦？

若真的不慎遺失，其實單純撿到的人什麼都不能做。

因為它的硬體一定要在你輸入帳號密碼後再插入驗證才會啟動，Idem Key 本身並不會儲存任何帳號資料。撿到的人不知道帳密也沒有用，我們再到後台把丟失的 Idem Key 註銷掉就好囉！遺失的話仍然可以用簡訊認證登入，不會有遺失無法登入的問題。

【實測心得】

每天都有一堆網站的帳號密碼要記要登入，如果正派經營的帳號毀在別人手裡，那真的是會讓人恨得牙癢癢，要杜絕這種問題只需要開啟雙重驗證並綁定安全金鑰 Idem Key 就好了。

其實這就跟用手機收通知或簡訊驗證的道理差不多，但美國最新公告 NIST SP-800-63 表示簡訊認證 OTP 是比較有疑慮的認證機制，所以 Idem Key 還是有存在的必要。本身防水、抗磨、防破壞，一支 NT$820 比洋貨水貨要平價得多；害怕帳號丟失不妨試試用實體金鑰開啟雙重驗證，來達到絕對防禦的效果。

GoTrust Idem Key 動信安全金鑰詳細操作流程

＊開啟臉書雙重驗證

＊電腦雙重驗證

＊iOS 的 Google 雙重驗證

＊Android 的 Google 雙重驗證

(科技)