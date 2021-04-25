根據《財訊》報導，2019年11月，台積電創辦人在台積電運動會上，公開表示，台積電將成為地緣政治家的必爭之地。

時隔17個月，2021年4月21日，他的預言成為現實，張忠謀再次現身，公開談台積電的未來，他究竟要傳遞什麼訊息？

《財訊》報導指出，這一天，張忠謀在經濟日報論壇上，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢----對台灣政府、社會、以及台積電的呼籲」為題公開演講。不過，張忠謀這次的演講，跟過去不太一樣，他花了近一小時時間，談半導體的歷史及台積電過去的發展；但談未來，卻只花了短短幾分鐘，一般人恐怕難以理解，究竟他想傳達什麼樣的訊息？

第一個關鍵：對這場演講的定位

上一次，談台積電將成為地緣政治家的必爭之地，他是以創辦人的身份，對台積電員工講話，這一次，是他退休後，首次對一般大眾，提出對台積電未來發展的看法。

《財訊》報導指出，演講一開始，他就說：「這個演講是我的呼籲，我的身份，是一個退休的台積電，在公司裡沒有權力（的人），這是我的選擇，我的呼籲，台積電也是一個非常重要的對象。」他講這句話的時候，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家就坐在台下。本刊採訪得知，劉德音和魏哲家是被張忠謀邀請來聽這場演講的，換句話說，這場演講是他對台積電經營團隊和台灣社會的公開呼籲。

第二個關鍵：不談政治，談人才優勢

《財訊》分析，張忠謀花了很長的時間談半導體技術的源流，講到他在德儀工作時，曾建議公司把部份耗費人力的工作放在亞洲，「1960年代，日本的工資，是美國的5％……台灣的工資，大概是台灣的1％。」

在張忠謀心中，台灣在晶圓製造上有什麼優勢呢？為何能後來居上？

「美國（人）敬業程度絕對不如台灣 ，」他在演講中說，台灣半導體的成功要素中，首重的是人才，「人才，大量優秀敬業工程師、技工、作業員願意投入」。第二個要件是「製造業經理人員都是台灣人，但在台灣一流 在國外未必一流」。

不過，張忠謀很快的補充，「反過來可能也是喔」。意思是，在美國一流的人才，也未必能在台灣做出一流的事業，他還以自己為例說，他在德儀時，曾管過很大的單位，在台灣創業初期，還是管得「頭昏腦脹」。

《財訊》報導指出，第三要件則是，台灣的高鐵和高速公路交通方便，適合大規模製造業，讓上千名工程師不用搬家，就能隨時在各製造中心之間調動。「你去Arizon怎麼做怎麼做？」

(中時新聞網)