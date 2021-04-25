根據《財訊》報導，台股在大盤在4月中旬收盤站上1萬7千點大關，其中以個股成交量觀察，最夯熱門股已經換人坐，護國神山台積電退位，股價打底多年的中鋼成為台股上攻的最大功臣。中鋼董事長翁朝棟日前指出，中鋼的表現大幅躍進，主要由於這一次歐美需求帶動鋼價上漲，高鋼價時代已經來臨，他看好至少會維持到第三季。

《財訊》報導指出，中鋼4月19日股價繼續強勢走高，早盤就飆漲逾8%，最高觸及38.2元。累計中鋼4月至16日為止，漲幅已逾35.7%，市值增加1458億元。而且其實不只中鋼，上市鋼鐵股已經連續兩周幾乎全數周線收紅。

《財訊》分析，相較消費性電子產品、航運等產業，鋼鐵在後疫情時代屬於「慢熱」的族群，中鋼雖然自2020年第三季開始，產品價格由跌轉漲，但直到11月才正式轉虧為盈，股價也隨國際鐵礦砂、廢鋼，甚至鋼材流通價格開始起漲。根據4月13日世界鋼鐵協會理監事會（WSD）發的短期預測報告，全球鋼鐵需求成長率將從2020年的-0.2%，轉為2021年增長5.8%，達到18.74億噸。

根據《財訊》報導，WSD此次報告不僅將去年10月原發布2021年成長4.1%的預期，上修1.7個百分點，也預測2022年將繼續成長2.7%，達19.25億噸。翁朝棟在日前《財訊》雙週刊舉辦的「台灣綠電競爭力接軌全球ESG」論壇中表示，主要是由於歐美市場的反彈力道遠超過預期，「美國開始、歐洲隨後跟上來，後疫情的經濟振興計畫、基礎建設，讓鋼鐵需求大大提高。」

翁朝棟分析，這一波鋼鐵業的復甦，除了美、歐的基建帶動，另一原因是全球的綠能趨勢下，也會更需要高品級鋼材，無論是風電、太陽能、電動車，甚至還有半導體廠的擴產，都需要鋼鐵做為元件原料。尤其以電動車為例，中鋼所供應特斯拉車用馬達的高磁鋼片，都是屬於高品級、高利潤的產品。

《財訊》報導指出，綠能趨勢也為鋼鐵產業帶來新的變數，就是過去對全球鋼價影響最大的中國，因為新訂出2030年碳達峰及2060年碳中和的目標，大舉減少鋼鐵產能，今年3月起在煉鋼重鎮的河北唐山嚴格執行減排限產，最高減產比例達50%，造成全球鋼鐵供應為吃緊，以往中國低價鋼材破壞市場行情的情況應不復見。

但是，也因為國際間對減碳的要求，歐洲即將開徵的碳稅，中鋼估算，未來每噸鋼品將增加30美元至60美元的成本。雖然中鋼銷往歐洲的比例僅2%左右，但台灣許多中下游客戶，外銷歐洲比例高達4成，因此翁朝棟也提醒下游廠商應提早因應。

(中時新聞網)