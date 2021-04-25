不只台灣人愛珍奶，美國人也愛喝Q彈珍珠飲品。而現在，外媒紛紛報導，美國正經歷「國家」等級的危機：珍珠大缺貨，愛喝珍奶的美國人可能長達幾個月無法喝到這個療癒飲料。

新聞網站市場觀察（MarketWach）報導，美國西岸港口「塞船」，美國本地飲料店使用的珍珠全部來自台灣，就算是當地飲料店自製粉圓，使用的原料木薯粉大多來自泰國，珍珠和木薯粉都成為缺貨危機新一受害者。

一間知名美國連鎖珍奶店Boba Guys老闆Bin Chen和Andrew Chau日前在Instagram上告訴顧客：「這是整個產業都面臨的缺貨現象。現在一些飲料店已經沒有珍珠可用了，其他店會在接下來幾週開始缺貨。99%的珍珠都由海外供應，接下來幾個月貨量會持續波動，直到我們取得下一批木薯粉。」

市場觀察指出，近年來，珍珠飲品店在美國各地受歡迎，評論網站Yelp去年爬梳3月到5月美國各地最熱門的外送餐點，其中，加州、夏威夷和密西根3個州的人最愛點的食物正是珍珠飲品。

需求上升、氣候危機以及供應鏈集中，交織而成「完美風暴」

實際上，不只珍珠粉圓，基本上所有從亞洲送往美國的商品都受到影響。例如，星巴克近期燕麥奶、紙杯和糖漿都出現缺貨狀況，健身設備、滑板和家具等商品也都受影響。

運輸延遲有多重原因，商業內幕（Business Insider）分析，疫情讓各行各業公司難以精準預測、因此低估消費者需求，讓美國西岸港口從12月開始就變得十分擁擠。洛杉磯港2月進口貨量比去年同期成長52%；洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，疫情前，他一天只會看到10艘貨輪，現在一天會看超過15艘，運輸處理時間也從2天增加為8天。

除此之外，2月德州暴風雪大停電，以及美國大發紓困金，都加劇供需失衡以及貨物延遲的問題。

之前，外媒評論，半導體產業集中在亞洲，是一件相當危險的事；珍珠也是。芝加哥供應商Boba Direct表示，珍珠可說是這場完美風暴下的產物。

「接下來幾週，木薯粉將成為奢侈品，因為沒有人拿的到它」，珍珠供應商Leadway International Inc.資深銷售經理黃湯米表示。對於喜歡喝珍奶療癒身心的美國人來說，Boba Guys呼籲顧客不要對飲料店發火；市場觀察表示，珍奶愛好者接下來幾週只能「心疼地抱住自己」了。

《商業周刊1745期》

(中時新聞網)