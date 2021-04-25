即使疫情趨緩，美國不少家庭仍在為龐大日常開銷煩惱，尤其日常必需品尿布在過去一年漲幅高達8.7％，且未來有繼續上漲可能，美國家庭將面臨更嚴峻挑戰。

由於原物料上漲、供應鏈中斷及運輸受阻等因素影響，日用品商的製造成本大幅增加，美大廠金百利已決定在6月份調漲價格，幫寶適、Luvs等廠商也有意於9月份跟進調漲尿布售價。

根據CNN報導，這讓美國家庭的例行支出更為龐大，尤其過去一年已漲了8.7%，加州州立大學社會學副教授Jennifer Randles指出，平均每個家庭每月尿布費用為80美元，那麼尿布支出將占最低工資的8％，對家庭的負擔有增無減。

同時，Jennifer Randles表示，美國有多達950萬個單親家庭，他們往往因照顧孩子而失去工作或減少工作時間，導致收入減少，這些家庭面對漲價的衝擊將會更巨大。

報導指出，去年新冠肺炎疫情期間，多達10％的美國家庭至少有一名家庭成員失業，即使今年疫情已逐漸解封，多數人仍在為緩解龐大的經濟影響而奮鬥，且主要商品的價格上漲，消費者的荷包只會更緊縮。

(中時新聞網)