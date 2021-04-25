人類是一種群居動物，在生活中不能缺乏溝通和交流，但有些人卻更喜歡獨來獨往，在外人看來似乎很孤獨，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、摩羯座及獅子座的人總是最不合群，但並不是因為他們的個性害羞，反而是一種內在的智慧，使他們敢於成為最真實的自己，同時也接受自己與眾不同。

▍1.雙魚座

雙魚座個性孤僻，注重修養和自律，他們討厭噪音及人多的喧鬧聲，唯有沉默才是唯一的喜好。無論是在一個團隊還是組織中，雙魚座會永遠堅持自己的觀點，不喜歡跟別人一起做事，他們長期習慣獨處，即使寂寞也無所謂，大多數都是自己的選擇。因為他們很有智慧，總能在遠離人群之後，實現自己的夢想，達到很高的成就。

▍2.摩羯座

摩羯座表面上個性溫和，很懂得人際交往，但一旦長時間接觸摩羯座，就會發現他們脾氣古怪，不僅別人永遠不會理解他們，甚至連他們都無法理解自己。摩羯座熱愛孤身闖天下，很少與別人為伍，一旦被拉著融入人群，他們便會很著急且不知所措。他們只會運用智慧讓自己獨自努力前進，最終在人群中脫穎而出。

▍3.獅子座

獅子座從外表上看是一個非常外向合群的類型，然而，不管他們看起來有多受歡迎，這些都不是他們的真實性格，這意味著獅子座在思想上常常是分裂的，令旁人猜不到他們內心真正的想法。獅子座很少與他人深入交往，也不會按照世俗的眼光去規範自己，只會把熱血和汗水傾注到心底，去追求屬於自己心中的那片天空，同時他們有著很高的智慧，不會因為孤獨而迷失自我。

(中時新聞網)