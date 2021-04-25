優質對象可遇不可求，倘若對象的經濟能力又好，相信就是令人羨慕的富貴桃花！運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，天秤、雙魚、水瓶以及金牛座的女性最好命，在木星好運加持以及與金星聯手之下，有望在2021上半年遇到富貴桃花，錯過要再等10年！

▍第四名：天秤座

2021上半年的尾聲，想要談戀愛的天秤座，你的富貴桃花在異地遠方，可能是旅行當中遇到的對象，或是出差工作、外地支援業務時遇到的多金夥伴。同在異地的你們相知相惜，分享著過往有趣的經歷，對方幽默又風趣的風采，總是能讓你會心一笑，兩人在相處過程中會展開火熱的異地戀，甚至有可能就此互訂終身。

▍第三名：雙魚座

2021上半年的尾聲，木星來到在雙魚座的命宮加持，你的好運氣與貴人運都在此時爆發，外表散發魅力、性格開朗的你，會有家人親戚跟鄰居熱情為你介紹對象，其中更不乏身價與外表兼具的高富帥，對方會用浪漫追求的方式對你大獻殷勤，雖然有點大男人主義，但同時也讓你感到相當踏實，能夠依靠對方當個被寵愛的小女人。

▍第二名：水瓶座

2021上半年的尾聲，金星來到水瓶座的戀愛宮，不但戀愛桃花運大爆發，財運也亨通，連帶遇到的新對象都是個內外兼具、才德兼備的的多金公子，對方很能夠跟得上你奇思異想的思維，理解你高處不勝寒的孤獨，打開你防備的心房，對於能遇到一個既多金又心有靈犀的人，可以感到意外且不可思議。

▍第一名：金牛座

2021上半年的尾聲，金星回歸金牛座的命宮，無論是人際關係或是戀愛好運，都會一路水漲船高，來自異性朋友的邀約不斷，就連走在路上都有可能無意結識多金的優質男，具備你夢寐以求的外表與個性，對你展開猛烈的追求，帶你進出高級餐廳、社會名流的聚會，你因此結識許多富貴人脈，在這個春末夏初，金牛座會生活在戀愛以及財富的滋潤裡。

(中時新聞網)