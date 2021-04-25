日本將在2年後將福島核廢水排放入海，我駐日代表謝長廷曾表示，台灣核電廠的廢水也曾排放入海。國民黨表示，已發檢舉函至警政署長信箱，舉發謝長廷散布假消息，要求法辦謝長廷。謝長廷24日則提出核二廠放射性廢水排放統計季報表」等兩文件，證實台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋。宅神朱學恒對此酸說，「謝長廷：中華民國，納命來～」。

日本決定在2年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈。我駐日代表謝長廷曾在臉書發文，指台灣核電廠的廢水也曾排放入海，國民黨呼籲蔡政府以「假消息」查辦。

謝長廷則在臉書拿出「核二廠放射性廢水排放統計季報表」等兩件文件，貼文表示，台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋，核二廠109年第4季的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、銫138等放射物質，數量微小，但不該存在。並指以我們現在的技術很困難消除「氚」，可以推定「氚」還是隨廢水一起排放。謝長廷甚至強調，「證據在此，謝謝關心」，如果說的不是事實，願意去坐牢。

宅神朱學恒24日在臉書貼出此消息，並酸說，「謝長廷：中華民國，納命來～」。

網友回應說：「奇文共賞.....」、「廷哥到底想弄死誰啊？」、「真的是助日啊！」、「他應該是駐台日本代表吧！」、「我只想知道資料哪裡來的？另外，是否也公布一下萊豬銷貨足跡，以免傷害政府威信。」

謝長廷：中華民國，納命來～～～～ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月24日 星期六

(中時新聞網)