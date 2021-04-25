蕭秉治表演前先逛市集（相信音樂提供）

蕭秉治表演前先逛市集（相信音樂提供）

蕭秉治今晚首度以個人之姿登上春浪音樂祭，他過去曾以MP魔幻力量身份表演，這次是他個人獨秀45分鐘，精選了經典歌曲，以及重新詮釋多首神曲，包括偶像周杰倫的〈忍者〉、以及最愛的女歌手蔡依林的〈大藝術家〉，全場嗨到不行，主辦單位當下表示明年春浪音樂祭還要再邀請他來。

他昨彩排完就先在臉書預告：「11首歌把你唱到濕，大家明晚一起來聽音樂吹海風」，果然一開始就先帶來4位舞者，演唱經典嗨歌〈空中飛人〉、〈射手〉、〈LongLiuLan〉，迅速熱現場氣氛。除了嗨歌，當然少不了情歌，無論是〈偷偷的〉、〈我好想好想你〉、〈我還是愛著你〉，以及熱血的〈我們的主場〉，無不引起全場大合唱，帶來一波波的K歌高潮。在帶來最後一首〈凡人〉之前，他有感而發地說，2020年對很多人來說不好過的一年，〈凡人〉是他在低潮時創作出來，從中走出黑暗，也希望這首歌能帶領大家走向光明。

看到現場的市集，蕭秉治忙裡偷閒體驗整骨，在表演前先讓筋骨「鬆」一下。他原訂這個月就要發行新專輯，因為求好心切，歌曲一不滿意就打掉重練，日前終於新專輯中的10首歌曲順利產出，接下來就要專心寫詞，他感謝唱片公司沒給他發片的壓力，專心寫歌，他說：「接下來就要正式進入最難熬的歌詞地獄，請再等等我。」請歌迷耐心等待，期待今年能帶著新專輯跟大家見面。

(中時 )