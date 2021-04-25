日本預計兩年後將福島核廢水稀釋後排入海中，引發周邊國家不滿。我駐日代表謝長廷表示，台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，自己排放又抗議日本排放，就難義正辭嚴，引起爭議。國民黨向警政署檢舉假訊息，謝長廷則拿出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚，「證據在此，謝謝關心」。針對謝長廷的說法，常在臉書評論時事的藥師林士峰認為，「這個就是把個人得失放在國家利益之上的辯解了。」
謝長廷24日在臉書提出「核二廠放射性廢水排放統計季報表」等兩件文件，證實核二廠上一季廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、銫138等放射物質，數量微小，但不該存在。強調如果說的不是事實，願意去坐牢。
藥師林士峰在臉書貼文表示，這個就是把個人得失放在國家利益之上的辯解了。謝大使，您是我們的外交官，不是一般平民百姓，也不是日本國民啊！他本以為代表國家維護主權也是外交官的職責之一，無關您說的是非對錯，當您說台灣也排核廢水入海時，就已經褻職了。
網友表示，「他是『助』日代表，你是不是誤會什麼了。」、「他是助日代表沒錯啊。」、「有那個國家的外交官寧可把自己國家賣了，也要幫助外國？」、「我以前竟然非常欣賞他…我道歉！」
(中時新聞網)
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