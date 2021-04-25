虐殺恐怖片《奪魂鋸》系列最新電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，由好萊塢喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）主演，「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）亦加入演出陣容，令系列影迷們期待不已，24日片商更驚喜宣布台灣將搶先全球於5月12日（週三）上映，讓台灣粉絲成為第一批揭開拼圖殺人魔恐怖新遊戲的觀眾。

首次加入奪魂鋸宇宙的克里斯洛克，對於受疫情波及延宕至今的新作即將上映，他興奮地說：「我從2004年開始就是《奪魂鋸》的忠實鐵粉，很高興能成為這個系列的一份子，我已經等不及帶觀眾進入更刺激扭曲的新境地了！」

在24日發布的新預告中，由克里斯洛克飾演的班克斯警探莫名被疑似拼圖殺人魔的兇手盯上，不僅收到挑釁影片和血腥包裹，警局裡的同事更一個個被捲入虐殺遊戲中，受盡折磨被迫玩到死。在由山繆傑克森飾演的老刑警父親的協助下，班克斯警案循線追緝，所有的線索竟回頭指向他所任職的警局，兇手更意有所指地反問：「班克斯警探，上次看到你爸是什麼時候？」讓影迷十分好奇劇情。

《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》老鳥警探（山繆傑克森 飾）帶領警探（克里斯洛克 飾）調查慘絕人寰的連續殺警案，關於「拼圖殺人魔」重出江湖的傳言，再度勾起所有人心中的恐懼。這次新的遊戲規則，似乎直衝著警察而來。每個命案現場留下的「死亡漩渦」，將把他們捲進難以抽身的血腥深淵之中……電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》5月12日全台上映。

(中時 )