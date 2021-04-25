男女交往後，最在意的往往是對方有沒有跟前任斷乾淨，現實中也有不少因另一半與前任藕斷絲連而分手的情侶。一名男網友表示，自己在沒告知的情況下，偷拿女友手機，並刪除了對方前任的LINE，女友發現後怒嗆要分手，或是給他50萬現金，男友PO文求救後也引爆兩派網友論戰。

男網友在臉書《爆系知識家》PO文表示，看到女友手機還留著上任男友的LINE，便在昨晚偷偷將其刪除，女友發現後大發雷霆，原PO原本打算買女友想要的Switch賠罪，未料女友不接受，怒提分手，不然就是要送她能夠吸引她的東西，讓原PO不知如何是好，求救網友「該如何在不分手的情況下解決這場危機」。

男友PO文求救如何不分手解決事情，但有眼尖網友揪出盲點「女友第一時間就知道你把她前任LINE刪除，肯定有鬼」，質疑女友跟前任不單純，建議盡快分手。(示意圖／達志影像)

原PO坦白，自己沒經過女友同意，就私自刪除對方聯絡人確實有不對，但自己早在一個月前就告知對方，會介意前任的存在，希望女友可以刪除前任好友，但女友僅是將前任移到隱藏區，並未刪除。原PO說自己也相當後悔，努力跟女友溝通挽回，沒想到女友獅子大開口，要求拿出50萬現金，讓他無語問蒼天。

PO文曝光後，引發網友激烈論戰，挺男生的網友表示：「Switch買下去就不需要女友了啊」、「叫她滾回去找前任啦」、「本來就該斷乾淨」、「連避嫌都不會，直接分了」、「她都提分手要放過你了，不要自己不放過自己啊」、「關於留著前任的聯繫方式 一律建議分手」、「雖然未經同意是不對，但都提前一個月告知了，可見女友跟前任不單純」。

也有不少人挺女方：「50萬應該只是氣話，但你行為真的不妥」、「未經同意亂刪除我好友，我也會不爽」、「先問自己有沒有讓女友把你女性好友全部刪除」、「大家好像都能接受現任不經同意刪自己前任」、「你這樣真的很不尊重人」。

其中一名網友語出驚人，點出盲點：「留著前任LINE不一定會聊啦，但你一刪除她馬上知道，肯定有鬼」，讓不少人恍然大悟：「好像突然明白了什麼」、「突破盲腸」、「本來想酸一下樓主亂刪人家東西，可是突然覺得刪了我都不一定會知道，真的不單純」、「秒懂了」、「華生是你嗎」、「不推這樓我真的過意不去~太神了」。

(中時新聞網)