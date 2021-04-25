高敏感是個天賦的優勢，可以透過敏銳的直覺，發揮獨特的優勢。如果你是高敏人，請你把注意力放在自己感覺喜悅的事物，以及內心真實的想法，就會發現更多幸福。

對天生纖細敏感的「高敏人」而言，敏感度是生命中很重要的一部分。如果硬要叫天生敏感的人，刻意變得遲鈍一點，就像是叫個子高的人，要把身高縮短一樣，不但不能發揮他們與生俱來的優點，反而還會使他們喪失自信。

這是美國心理學家伊蓮艾融博士提出的HSP （High Sensitive Person）概念，也被稱為「高敏感度族群」。她認為，每個人面對刺激，所產生的敏感度，就像身高、體重那樣，是因人而異的。

有些人，天生就比別人敏感很多。如果懂得善用這個優勢，就能掌握纖細的感性，享受充分的幸福。反之，如果不知道高敏感的特質，也可能因為過度敏感，而讓自己或別人覺得十分困擾。

逛書店確保直覺正確

有時候感覺太快、太多，會讓自己不知所措，很想弄清楚哪個念頭才是真的，什麼想法是內心真正想要的。這時候，不妨去書店逛逛！在書店裡慢慢逛，是不是有些封面或書名映入眼簾之後，會讓你很想拿起來一探究竟？

例如，看到跟「咖啡」有關的書，讓你感到莫名興奮；讀到跟「成長」有關的書，讓你變得鬥志高昂。表示這時的你，正想從事這幾個方向的活動或學習。

以我來說，最近常留意烹飪的書，感覺自己對於食物療癒身心的主題，愈來愈有興趣呢！這種不太需要理性與邏輯去抉擇的感受，就是一種直覺。感覺對了，努力去做，就會讓自己的人生，往美好的未來邁進。

信任別人能解決問題

敏感度高的人，能很快察覺異狀，並且對需要幫助的人伸出援手。但敏銳的想法一旦都化為行動，容易把自己搞得很累，別人也不見得領情。

如果因為幫助身邊的人，使自己失去餘裕， 覺得「為什麼每件事，都是自己一個人在做！」變得很焦慮，這就是「幫別人幫得太多」的警訊。

這時就該提醒自己：「要相信對方的能力！」不用幫對方想太多、做太多，也沒關係。

如果能意識到這點，一下子就會覺得自己的生活輕鬆起來。

舉例來說，當你發現朋友似乎有話想要找人傾訴，平常你會主動問他「你怎麼了？」但這時候，請你試著聆聽自己真正的想法，如果你覺得自己的事情很多，已經夠累了，實在沒有心力再聽他說，今天就先不要問他吧。

很可能這個朋友，就去找別人傾訴了。你會發現，不用逞強地認為「非得聽他傾訴不可」，你不需要勉強把這樣的事情，一直往自己身上攬！

善用獨特有效的傾聽

我們總會有身體狀況，以及能力範圍的問題，遇上「只是自己想說，卻不想聽對方說」的人，光是傾聽就會很累。畢竟，所有的交談，必須在彼此都「想說、想聽」時進行，講了有人聽，聽了後再講，才是有效溝通。

所以，高敏人在傾聽之前，要先確認自己真正的想法：「現在，想聽這個人說話嗎？」

真的不想聽、覺得討厭的時候，與其尋找好的傾聽法，不如選擇「放自己一馬」。例如：直接告訴對方：「真抱歉，我現在的狀況，實在沒辦法好好聽你說話，我們另約時間。改天再說喔。」又或者你心裡想著：「聽這個人講話很辛苦。」那就找機會快逃走，也是可以的。

雖然，擅長傾聽是高敏人的強項，但你的強項，要基於自己的自由意志來使用，而不是被勉強。

話說回來，儘管「只在自己想聽的時候傾聽」是基本原則，但也總有躲不過的時候。這時候，要如何才能不否定對方，又可以讓自己輕鬆一點地傾聽呢？

最關鍵的重點，就是：只要表達「理解」，而不需要馬上「同意」！

即使面對你的這個人，他說話的內容，跟你的觀點並不完全一致，這時候你可以想著「啊，是嗎？原來對他來說，是這樣的啊！」「原來這個人是這樣在想這件事啊！」你用這樣的態度來傾聽，就會感覺自己可以比較輕鬆面對他了。

你不用想得太嚴重，其實只要用「原來對你來說，是這樣的啊！」以這個角度來回應對方的話，就像一直重複按按鈕一樣簡單。

我自己也常這樣做喔，只要認真地傾聽，然後輕鬆地回應：「嗯嗯」、「原來如此」、「原來你是這樣想的啊」用這種中立的方式來附和對方，既不肯定、也不否定，只是很真誠地表現出「我有在聽哦！」這就是既沒有勉強自己，也能讓對方感覺舒服而溫暖的溝通技巧。

以上跟你分享的是，由幸福文化出版《高敏人的優勢練習課》，我所為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於善用高敏感的優勢，有進一步理解？請你留言跟大家一起討論喔。

《高敏人的優勢練習課》書封（圖／幸福文化出版提供）

《高敏人的優勢練習課》

全世界每五人中，就有一人是「高敏感族」。這不只是天賦、更是一種優勢！因為敏銳度高，才能察覺、感受到一般人容易忽略的美好和幸福，讓每天的日常都變得與眾不同！

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)