附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病患醫院24日晚失火，造成至少10人死亡和另30人受傷。

消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的路透社攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。

醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。（譯者：劉學源）1100425

巴格達新冠醫院失火 至少27死46傷
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(中央社)

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