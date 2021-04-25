附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病患醫院24日晚失火，造成至少10人死亡和另30人受傷。

消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的路透社攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。

醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。（譯者：劉學源）1100425

(中央社)