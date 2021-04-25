巴格達新冠醫院失火 至少10死30傷 07:322021/04/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病患醫院24日晚失火，造成至少10人死亡和另30人受傷。 消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的路透社攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。 醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。（譯者：劉學源）1100425 巴格達新冠醫院失火 至少27死46傷 美股超級財報周 蘋果、特斯拉 雙響砲可期 (中央社) #醫院 #消息 #病患 #巴格達 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》南韓大樓驚傳火警燒成著火火柴 至少1死18傷 15:482021/04/24 國際 遺體燒整晚、搶奪氧氣 印度連三日染疫人數破全球新高 19:592021/04/24 國際 柯批中央 完全不知何時有疫苗 04:102021/04/25 焦點要聞 A股眼科界茅台 愛爾眼科淨利增五倍 股價漲停 04:102021/04/24 全球財經 專家批 機師國外被檢出 防疫慢半拍 04:102021/04/24 焦點要聞 柔道童腦死家屬盼公道 教練羈押 04:102021/04/25 社會新聞 成大老人醫院 掛1個醫生看好5種病 04:102021/04/25 焦點要聞 7歲童學柔道 被學長教練摔成腦死 04:102021/04/24 社會新聞 7歲男童練柔道被摔成腦死 柔道教練遭羈押禁見 19:032021/04/24 社會 7歲童練柔道摔成腦死 律師林智群揭教練定罪關鍵 20:212021/04/24 社會 疫情連環爆 單周5個案 專家籲快查隱形傳播鏈 04:102021/04/25 焦點要聞 國際熱門新聞 印度富豪包機逃英國 差44分鐘就GG 新冠遺體露天燒儼然煉獄 - 國際 10年首見 傳伊朗油輪敘利亞外海遭無人機攻擊 釀3死 - 國際 印尼失蹤潛艦找到 53人恐全罹難 - 國際大事 - 中國時報 最慘4月天 巴西單月近7萬人染疫不治 - 政治圈 - 中央社 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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