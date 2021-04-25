印度3月中旬爆發第2波新冠肺炎疫情，重創全國各社區與醫院。據印度衛生部24日公布最新數據，該國單日新增34萬5103例，再創新高，連續三天新增病例突破30萬例，單日染疫數連三天創全球新高。如今印度醫療體系瀕臨崩潰，不但出現搶奪醫用氧氣事件，病逝者的遺體只能露天火化，整夜燒不停，場景猶如人間煉獄。相較於平民老百姓的慘境，外媒爆料，有大批印度富豪趕在入境截止前，包機逃往英國，飛機抵達倫敦時間為凌晨3時15分，距離最後入境時間只差44分鐘。

美國媒體《The Daily Beast》報導，8架載著印度超級富豪的私人噴射機23日凌晨陸續抵達英國倫敦，最後一班抵達時間為凌晨3時15分抵達，距離最後限制入境時間只差44分鐘。

英國將印度列為大流行國家的「紅色清單」。規定從印度返回的英國人，必須在政府認可的酒店內隔離10天。非英國或非愛爾蘭公民，過去10天去過印度，則將被完全禁止進入英國。英國首相強生也取消原定於下週對印度進行的國事訪問，這是一項「預防措施」。

印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。許多絕望的家庭被迫以黑市價格求助挖洞埋屍。報導指出，新冠病例激增的原因，是登地集會仍在舉行，歷時一個月的宗教儀式，持續將數百萬人帶到恒河。此外，印度總莫迪因沒有呼籲全國封鎖以減輕擴散，及在5月大選前舉行集會而受到批評。政府官員說，許多民眾回家後，也將病毒帶回自己的村莊。

印度當地記者拉娜·阿尤布（Rana Ayyub）在《時代》（Time）雜誌上發表的令人震驚的報導，指控當局低報死亡人數，並將這場在難歸咎於莫迪，指責他的「川普式集會」是超級傳播事件。

(中時新聞網)