台北論壇基金會董事長、國安會前秘書長蘇起，20多年前被檢查出得了肝癌，太太陳月卿決定要好好整頓他的飲食習慣，不再任他大魚大肉、抽菸、喝酒，並親手準備天然新鮮的清淡餐食，讓蘇起比罹癌前更健康。後來陳月卿將食譜集結成書，大受歡迎，也成為許多肝癌患者人手一本的抗癌養生寶典。

●飲食大原則：均衡、天然、新鮮、清淡

1‧避免醃漬類或發霉的食物及生食

「病人最常問的，就是到底該怎麼吃？」台大醫院腫瘤個案管理小組個案管理師黃純莉說，肝癌病人的飲食原則和一般人相同，首重均衡飲食，食材必須新鮮、天然並採清淡烹調。

由於肝臟已經生病了，因此要避免食用會增加肝臟負擔的食物，例如加工食品（罐頭、香腸、臘肉、火腿等）、醃漬品，以及因保存不當易產生黃麴毒素的食物，例如花生或花生製品、豆瓣醬、豆腐乳、臭豆腐、起司等發酵食物，以及發霉的米或穀類等。

台灣氣候潮濕，買米時應挑選真空包裝、小包裝，吃完再買新的，避免穀物因為保存不當遭受黃麴毒素感染。平常煮飯菜也最好當餐就吃完，否則食物放太多天會不新鮮或發霉。

此外，很多人罹癌後嚴格執行生機飲食，該不該跟？「只要均衡、天然、新鮮，就是最好的護肝飲食，」黃純莉並提醒，肝病及肝臟移植患者應避免吃生食，避免感染。

飲食大原則：均衡、天然、新鮮、清淡。(示意圖/康健雜誌提供)

2‧若有食道靜脈瘤，避免食用堅硬或粗糙的食物

為什麼會產生食道靜脈瘤？當肝硬化或肝腫瘤侵犯到門靜脈時，會造成門靜脈堵塞，使得來自腸胃道的血液無法順利進入肝臟，只好逆流到食道及胃的表淺靜脈，因此逐漸形成食道及胃的靜脈曲張，也就是靜脈瘤。

由於靜脈瘤管壁薄且軟弱，一旦壓力升高，便會引發破裂出血。

因此，這類病人應選擇軟質易消化的食物，避免過冷、過熱、刺激性太強，以及太硬或粗纖維的食物，例如葉菜類的梗、竹筍、蘆筍、堅果類、芭樂等，糙米飯也要煮軟一點、嚼細一點再吞下去，避免食道靜脈瘤破裂出血。

3‧攝取足夠蛋白質。若肝機能不佳，蛋白質應限量

肝臟是人體合成蛋白質的主要器官，只要肝機能良好、沒有併發症的肝癌患者，每天應攝取足夠的蛋白質，建議量為每天每公斤體重攝取1.2～1.5公克。

手術過後的患者採高蛋白高熱量飲食原則。至於嚴重肝硬化或晚期肝癌的患者，若有肝昏迷現象，建議採低蛋白飲食，可從每公斤體重0.5～0.7公克開始調整，再視病人恢復的情形逐漸增加。

奶類及植物性蛋白質（穀類、豆類及其製品）優於動物性蛋白質，因為植物性蛋白質含氨量較少且含高纖維，可促進腸道蠕動，加速含氨的廢物排出體外。

4‧嚴重肝硬化的患者，應控制水分及鹽分攝取

如果是輕微肝硬化，也沒有水腫、腹水的肝癌患者，不必特別限制水分的攝取。

但如果是嚴重肝硬化的患者，已出現水腫、腹水等症狀，建議每日水分攝取量應控制在1000～1500cc（包括食物中的水分、開水、牛奶、果汁、湯等）。

除了水分限量以外，患者也應該限制鈉的攝取，否則體內水分的蓄積會更嚴重。烹煮食物時，不妨用檸檬、蔥、薑、蒜、胡椒調味，少放鹽巴。避免吃罐頭、醃漬類、番茄醬、運動飲料、冷凍餐包、洋芋片、豆乾、油麵、麵線、雞精、內臟類等高鈉食物。

肝癌患者應戒酒、勿亂吃保健食品，以免增加肝臟負擔。(示意圖/Shutterstock)

5‧應戒酒、勿亂吃保健食品，以免增加肝臟負擔

酒精及其代謝產物有可能傷害肝細胞。男性每天喝酒超過60公克、女性超過20公克，就有可能罹患酒精性肝炎。以酒精濃度40％的威士忌、白蘭地為例，男性每天喝超過150cc，女性超過50cc，就會造成肝傷害。

雖然少量喝酒不會影響這麼嚴重，但每個人對飲酒的份量與頻率拿捏不同，而且長久累積下來，對已經生病的肝臟會變成負擔，建議還是別碰酒精為妙。

保健食品部份，無論是維他命或各式保肝產品，原則上都不建議病人自行服用，因為目前沒有足夠的臨床證據證實這類產品的保肝功效，部份產品甚至還會傷害肝臟功能。

如果有人送保健食品、自己也想吃的話，建議與主治醫師討論後再服用，因為有些病人的肝功能已經異常，如果吃下某些成分恐增加肝臟負擔，進補不成反傷身。

有不少肝癌病人會求助中醫，黃純莉建議應尋求合格的中醫師，並且讓西醫醫師知道你有在服用中藥，這麼做除了能避免藥物交互作用，也能使醫師協助你追蹤監測肝功能變化。

切記不要自行購買來路不明的中草藥，接受肝臟移植後的病人因有服用抗排斥藥，更不能亂吃補品。

但感冒生病時，別因為擔心吃藥而不敢去看醫生，黃純莉就碰過有病人感冒延誤治療，反而引發肺炎。

6‧食慾差不妨少量多餐，別讓吃飯成為壓力

由於肝癌晚期的病人會有腹脹、腹水、食慾不振等症狀，因此，該怎麼讓患者願意多吃點東西，也成為家屬最頭痛的事之一。

黃純莉提醒，家屬應避免每餐都準備太豐盛的飯菜，因為病人真的沒胃口，看著滿桌菜餚壓力很大。

也不要拘泥於一天三餐，這時最好採取「少量多餐」策略，每兩、三個小時就吃一點東西，例如蒸蛋、果汁等，盡量把一整天要攝取的營養素分散到每一餐。

肚子脹的時候，避免吃會產氣的食物，例如未加工過的豆類、地瓜或牛奶等。

如果體力還好，不妨散散步走一走，能促進腸胃蠕動，改善脹氣、增進胃口。

最近天氣逐漸轉熱，肝癌病人的飲食仍要採取清淡烹調。此外，由於成分、功效尚不明，不建議患者喝青草茶。

適當的運動、適量日照都能幫助提升體力。(示意圖/Shutterstock)

●傷口護理：須穿束腹帶，術後盡早下床活動預防腸沾黏

肝癌手術後3～6個月，站或坐時應穿著束腹帶來分散腹部的壓力，以免傷口裂開；腹部肌肉層的傷口癒合速度比表皮慢，恢復期大約為3～6個月，因此手術後半年內，應避免提重物或跑跳等劇烈運動。

每天健走半小時能幫助腸子蠕動，又可避免術後腸沾黏，是最好也最安全的運動；而食道靜脈瘤破裂出血的患者，則要視體力決定運動量，避免劇烈運動或驟然變換姿勢。

如果傷口紅腫熱痛、分泌物多、有異味，發燒攝氏38度以上或持續發燒2天，或出現劇烈腹痛、出血、黃疸等症狀，應立刻就醫。

●標靶藥副作用：使用潤膚乳霜減緩手足皮膚反應

肝癌口服標靶藥Sorafenib（商品名Nexavar「蕾莎瓦」）的建議劑量為每天2次、每次2顆，但因為許多人吃了會出現副作用，往往無法吃到足夠的劑量。

較常見的副作用是手足皮膚反應，大多會發生在身體的受力點，包括手腳皮膚麻麻的、刺痛、發紅、厚繭、起泡、乾裂、脫皮等，最好在開始服用標靶藥物時就先使用潤膚乳霜，可幫助緩解手足皮膚的不適。

另外，不妨穿比較厚的棉襪，以及軟鞋或軟墊鞋，不要穿太緊的鞋子。

有些患者的臉部或身體會出現皮疹，洗澡時應避免水溫過熱；可用抗頭皮屑洗髮精來洗頭洗澡，以減緩搔癢感；洗完澡或就寢前擦不含香料的保濕乳液；平時加強防曬，穿著寬鬆衣物。

服用「蕾莎瓦」可能會增加出血機率，要注意是否有吐血，解大量血、黑便等出血症狀，接受外科或牙科手術前也應告知醫生。

若出現高血壓、腹瀉等腸胃道症狀，以及倦怠、虛弱等副作用，應告訴醫生。

定期回診追蹤：抽血及影像檢查，及早揪出復發

面對肝癌復發，定期回診追蹤非常重要，透過抽血及影像檢查（腹部超音波或電腦斷層），醫生不但能掌握病人恢復情況，若癌症復發，也才能早期發現。

當接受肝臟切除手術、電燒、栓塞等治療，出院後1～2週內要回診追蹤，讓醫生拆線、觀察傷口狀況、評估肝功能、副作用等，接著再安排影像檢查，等病情穩定了，才會逐漸拉長回診的時間。

服用「蕾莎瓦」的病人，醫師則會視患者的身體狀況、服藥後的副作用等，再安排回診時間。

如果本身就是B肝帶原或感染C肝的肝癌患者，即使接受根除性的治療，也要規律追蹤，並持續服用抗病毒藥物，才能降低復發率。

(中時新聞網)