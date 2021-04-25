附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病患醫院24日晚失火，造成至少27人死亡和另46人受傷。
消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn al-Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的路透社攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。
醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。
國營伊拉克通訊社（INA）引述伊拉克民防部門首長波漢（Kadhim Bohan）少將表示，專門收治肺疾加護病房所在樓層失火，醫院內120人當中已搶救出90人。波漢又說，大火已撲滅。
伊拉克衛生部今天表示，境內累計確診感染COVID-19病患102萬5288例，染疫不治1萬5217人。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100425
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。