At least 30 people have been killed in a hospital fire in Baghdad, #Iraq after oxygen tanks caught fire at the Ibn El Khatib Hospital. pic.twitter.com/PkpMOgCCcR — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 24, 2021

附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病患醫院24日晚失火，造成至少27人死亡和另46人受傷。

UPDATE: Death toll rises to 23 after oxygen tank explodes and causes fire at COVID hospital in Baghdad pic.twitter.com/I7ucEb1Yri — BNO Newsroom (@BNODesk) April 24, 2021

消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn al-Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的路透社攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。

Oxygen cylinders exploded at Ibn Al-Khateeb hospital in Baghdad, where COVID-19 patients are being treated. Casualties has been reported by local media. https://t.co/siAedOOifN — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) April 24, 2021

醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。

國營伊拉克通訊社（INA）引述伊拉克民防部門首長波漢（Kadhim Bohan）少將表示，專門收治肺疾加護病房所在樓層失火，醫院內120人當中已搶救出90人。波漢又說，大火已撲滅。

At least 27 die in fire at Baghdad hospital housing Covid patients https://t.co/gVXbFmw3lu — Guardian news (@guardiannews) April 24, 2021

伊拉克衛生部今天表示，境內累計確診感染COVID-19病患102萬5288例，染疫不治1萬5217人。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100425

(中央社)