台中市議員楊典忠。（圖／摘自楊典忠臉書）

台中市昨（24）日深夜發生一起追撞車禍，造成3人受傷，其中台中市議員楊典忠也無辜遭波及，車子被夾擊撞成「連體嬰」，行程也被攪亂了。

楊典忠今日凌晨在臉書表示，只是停個紅綠燈，卻被酒醉的駕駛撞成「連體嬰」，第二台就是他的「小綠」，幸好大家都平安無事，但自己的行程卻因此被攪亂了。

台中市議員楊典忠車尾被撞凹。（圖／摘自楊典忠臉書）

網友在PO文底下留言表示，平安就是福，「老天爺要你換車了」，但也有不少人認為，已有許多家庭因此破碎，但酒駕肇事仍天天上演，應加重酒駕罰則，呼籲立委修法、嚴懲酒駕。

清水警分局指出，24日22時42分於梧棲區中華路青年路口發生車禍，52歲陳姓男子駕駛小客車，追撞同向前方停等紅燈3台小客車，造成61歲楊男及51歲紀女等共2人受傷，肇事者陳男酒精濃度超標，其餘3名駕駛無酒精反應，訊後將依公共危險罪將陳男送辦。

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(中時新聞網)