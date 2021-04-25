布魯克林籃網球星厄文(Kyrie Irving)罕見公開談論自己的信仰，他24日打敗前東家塞爾提克之後在記者會說：「所有的讚美將歸於神，阿拉。身為穆斯林的一分子，我關注伊斯蘭教，我關注所有種族與文化信仰，我只是想要理解與尊重。我們的社會極度分裂，我不想把這些事帶到球場，但大家顯然有很多問題想問。」

Kyrie recently converted to Islam and is taking part in Ramadan this month where Muslims fast every day. People are bashing him for taking games off without understanding why. pic.twitter.com/yqLPbyqCqp — Ball Town (@balltownglory) April 13, 2021

3月初厄文缺席明星賽記者會而遭聯盟罰款，當時他曾推文：「讚美神(阿拉)賜我平安，我深感榮幸且謙卑。我把所有榮耀歸於神(阿拉)。」今年4月正逢伊斯蘭教的齋戒月（伊斯蘭曆第9個月），相當於4月13日至5月12日，有許多規矩，包括在日出至日落期間都不允許進食和飲水。

厄文說：「我和許多穆斯林兄弟姊妹一同度過賴買丹月（齋戒月），我為此做出調整，我只能說這麼多。我只是為我的神，阿拉，奉獻我該做的，以及遵照指引去做的。如果你們稍微了解穆斯林的就會知道，禁食是絕對必要的。」

ESPN球評史密斯(Stephen A Smith)則批評除了4月13日對戰灰狼那天，厄文勉強算是正當理由請假之外，其他日子根本只是無故缺陣。湖人薛洛德(Dennis Schroder)，拓荒者紐基奇(Jusuf Nurkic)以及許多現役球員都是穆斯林，他們根本也沒缺陣，說來說去還是厄文自己的問題。厄文3月初還故弄玄虛地推文：「你們最好停止玩弄歷史，歐美人別再對人民說謊。原始的人民將要回歸了。」

(中時新聞網)