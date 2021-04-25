旱象可望有解！氣象局表示，今、明兩天華南雲雨區東移，全台有雨，沿海風浪增強易有長浪，氣象專家吳德榮表示，周三(28日)鋒面逐漸接近，全台有雨或雷雨機率提高。周四(29日)移動性鋒面南下，中部以北陣雨或雷雨，雨勢明顯，南部山區也有雨。算是進入「梅雨季」的前奏，可望稍緩解乾旱危機，但要紓解旱象，還是要仰賴後續梅雨季的降雨。

氣象局表示，今天華南雲雨區東移，全台有雨，其中東半部雨勢最明顯，其次是西半部山區，晚起華南移出的雲雨減少，中部以北平地的降雨機率降低，其他地區則仍有短暫降雨；由於東北風增強加上雲多下雨，全台白天氣溫下降，北台灣約20至23度，其他地區20至29度。周一（26日）降雨趨緩，北部、東半部有短暫雨，中南部有局部短暫雨，氣溫舒適。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周二(27日)全台多雲時晴，但大氣仍不穩定，東半部有雨，午後山區有陣雨或雷雨，西半部部分平地亦受影響。周三(28日)鋒面逐漸接近，各地雲量略增，大氣更不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，範圍略擴大。周四(29日)移動性鋒面南下、中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率。周五、六(30、1日)鋒面遠離，全台回到晴朗穩定，白天熱、紫外線強的天氣。

吳德榮說，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入「梅雨季」前奏，雖可望挹注部分乾涸的水庫，但降雨量離「紓解旱象」的目標，還差得很遠。後續還得仰賴梅雨季所伴隨的午後對流，移動性鋒面、滯留性鋒面、西南氣流及在其中發展的中尺度對流系統，雖然期盼降雨，但進入汛期後對各種可能產生的氣象災害，像是雷擊、強風、冰雹、龍捲風、淹水等，還是要注意氣象局的特報，加強防範。

(中時新聞網)