駐美代表處政治組組長口譯哥趙怡翔將請辭回台，並傳出有意投入2022年台北市議員議員選舉，引起各界關注；對此，無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑就在自己的Podcast節目中分析指出，趙怡翔在2022年很有可能會參選松山信義區的市議員。

趙怡翔於2016年1月16日蔡英文勝選總統當晚擔任口譯而爆紅，被網友封為「口譯哥」，隨後經歷國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長辦公室主任等職，在2019年奉派駐美國代表處一等諮議，以政治組長名義對外。趙怡翔近期已向駐美代表蕭美琴請辭，傳待在美國事務處理完畢後，很快就會返台投入參選北市議員規畫。

對此，呱吉在近日於自己的Podcast節目「新資料夾」中分析指出，口譯哥屬於英系的人馬，原則上不太可能會選擇士林北投區或是南港內湖區參選，因為那些地方的候選人都已經多到滿出來了，在台北各區刪刪減減下來，最有可能會選擇、機率最高的，就是呱吉目前所在的松山信義區。

因為呱吉早已強調自己將不會追求連任，所以儘管口譯哥將參選他所在的選區，也不會對他造成威脅；而提到是否將支持趙怡翔，呱吉表示自己目前對他沒有支持或否定，未來有更進一步的認識、了解以後再說。

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(中時新聞網)