美國總統拜登14日派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台，蔡英文總統15日於官邸宴請其資深訪問團，對此，台師大政研所教授范世平從蔡英文的宴客名單中發現，美國似乎開始關注2024年台灣總統大選，也對副總統賴清德感到興趣。

范世平昨（24日）在臉書以「美國開始關注2024年的台灣總統大選？」為題，發文8點分析官邸晚宴的宴客名單，顯示陶德此行有濃濃的政治味，其論點如下：

1.應老友拜登請託於4月14日來台訪問三天的陶德，就是拜登的「特使」。

2.蔡英文在15日晚於官邸宴請陶德訪問團成員，我方出席人員包括賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中與國防部長邱國正。

3.邱國正的參加顯示晚宴主題是台美軍事合作與台灣國防安全；鄧振中參加則顯示台美的TIFA與BTA談判正積極推動，因為鄧負責對外貿易談判。

4.去年9月18日蔡英文也在官邸宴請來訪的美國國務院次卿柯拉克，當時我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、鄧振中，以及台積電創辦人張忠謀、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花。沈是前任經濟部長而王是現任，凸顯此次晚宴主軸是台美經貿與科技。

5.張忠謀的出席，當然與台灣的半導體科技與台積電赴美設廠有關，但張是蔡英文邀請，還是美方要求，或許後者的成分居多。

6.去年8月11日賴清德代表蔡英文設宴款待來訪的美國衛生部長阿札爾，我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、王美花與前副總統陳建仁、衛生部長陳時中。

7.去年兩位美國高官來台的總統府設宴，蔡英文與賴清德都沒同台，但這次陶德來台卻同台。外界肯定好奇，是蔡邀請賴參加，還是美方要求。如果是前者，表示蔡希望將賴介紹給美方特使，甚至是拜登；如果是後者，則代表美方對賴這位台灣政壇的明日之星充滿興趣，特別賴也是2024年總統大選的可能候選人。

8.別忘了賴清德在擔任行政院長時曾公開說，自己是個務實的台獨政治工作者；而陶德15日下午與各黨派立委座談時劈頭就問國民黨的蔣萬安與陳以信，國民黨的「九二共識」立場到底是什麼，顯示陶德此行有濃濃的政治味，美國正在超前部署？

(中時新聞網)