台中捷運綠線於25日中午正式通車營運，開啟台中交通新紀元。台中市議會23日舉行專案報告，多位議員回顧這段捷運的推動歷程，台中市議員劉士州拿出中捷在2008年由交通部、台北市政府及台中市政府三方在台中公園湖心亭簽訂「建設與營運三方協議書」的老照片，肯定台中市長盧秀燕從規劃、催生、興建到通車都扮演重要角色。對此，市長盧秀燕表示，要感謝這一路的興建團隊與每個時期的民代大力幫忙，讓捷運順利完工通車。

台中市議會23日進行中捷通車等專案報告，台中市議員劉士州表示，當天是綠線捷運試營運最後一天，25日18站都將正式通車營運，回想興建過程真是篳路藍縷，很多人奉獻心力成立第一條捷運，他作為見證者 ，親自參與2008年11月15日在台中公園由交通部、台北市政府及台中市政府三方在台中公園湖心亭簽訂「建設與營運三方協議書」，其後中捷才開始興建。但綠營內竟然個人說台中捷運是陳水扁蓋的，根本是胡扯，三方協議書簽署時，陳水扁早就下台。

台中捷運綠線25日中午正式通車營運，未來收費起程價為20元、最高50元。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

劉士州強調，他當時就有參加簽署儀式，時任立委的盧秀燕與議員陳成添也有到場，照片中並未看到陳水扁與林佳龍，而且中捷從台灣省政府時期就開始規劃，陳水扁也不是最開始的規劃者。

對此，盧秀燕回應表示，2008年三方協議書簽署時，除了時任台中市長胡志強、台中縣長黃仲生與台北市長郝龍斌外，還有時任馬英九總統所任命的交通部長毛治國推動並簽訂協議書，2009年馬前總統與胡前市長更親自主持動工典禮，她對於台中首條捷運將通車感到百感交集，她當時參與簽約，現在任內完成，這是人生很特別的際遇。

她也指出，綠線捷運可說是對市府最優渥的軌道建設之一，中央補助3分之2興建經費，市府出3分之1，希望之後台中捷運相關建設補助都能比照辦理，感謝時任民代的幫忙，包括爭取經費、土地徵收、同意由北市府興建等，讓捷運完工通車。

此外，台中市議員陳成添表示，當年捷運簽署合約，台中市議會均經過討論，捷運綠線25日將正式通車，試營運期間也受到正面評價，希望捷運開通後，未來綠線延伸、橘線也儘速完成，也批評綠營內有人為了要收割，根本時空錯亂，應該還原真相。

(中時新聞網)