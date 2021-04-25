勞金局前國內投資組長游迺文因涉入勞動基金炒股案遭羈押，但游迄今仍全盤否認犯行，台北地院認為游涉貪情節重大，危害我國勞動基金管理資產甚鉅，有逃亡、勾串可能性，裁定自5月8日起延押2個月。

檢方調查，游與寶佳資產投資主管邱裕元2016年間因工作認識，2人與多名好友加入LINE群組「小龍會」，成員包括金控投資長、金融監理機關高階主管、證券董事長、票券總經理等財經界重要人物。

游常與群組成員高爾夫球敘及餐敘，2019年4月與邱裕元商量動用寶佳高層或「院裡好朋友」的影響力，希望升任勞金局投資執行小組組長，架空局長、副局長，達到操盤目的。

2人為操縱遠百股價，從去年7月策畫，8月游選定北市頂級私廚「馥邑隱廚」餐廳，與寶佳執行長唐楚烈的兒子唐振堯、復華投信執行副總邱明強及復華投資副總劉建賢餐敘，5人餐費高達6萬1160元。

不久游強硬要求下屬交易室買入遠百股票，並把績效算他身上，因游有授權額度核定權限，交易室只能依指示下單，但因投資決定請示書買入價格定24.5元以下，5日核准時最低成交價卻有24.55，無法成交，游得知後大怒，隔天晨會咆哮飆罵數分鐘，交易室只能捨棄專業判斷提高買價。

游還跳過交易室，直接要求元大證券在24.75元高價買股，因與交易室指示有出入，元大協理表明只受理交易室指示，游竟出言恫嚇，下屬終於受不了檢舉告發，揭露這起弊案。檢方今年2月起訴游，求處重刑。

北院認為，游犯罪嫌疑重大，且因涉犯重罪，有逃亡之虞；加上本案共犯人數眾多，亦有勾串證人或共犯之虞，有必要繼續羈押，裁定自5月8日起延押2月。

(中時 )